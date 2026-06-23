Doch, doch, es gibt sie noch, diese Sportarten, bei denen nicht 22 Mann hinter einem Ball her rennen und am Ende manchmal die Deutschen gewinnen. Klar, derzeit steht alles im Zeichen der Fußball-WM, und doch lehnt sich nicht allzu weit aus dem Fenster, wer behauptet, dass Skate- und Wakeboarder, BMX-Rider, Mountainbiker und Streetdancer am Wochenende beim Munich Mash wieder ein schön buntes Völkchen in den Olympiapark locken werden.

Hat ja bisher noch immer geklappt. Seit 2014 hat das dreitägige Actionsport- und Kultur-Festival seine treuen Fans. Wer mal da war, weiß: Das ist mehr als Wettkampf, das ist eher schon ein Zustand. In den vergangenen Jahren hat man des Öfteren an der 100 000-Zuschauer-Marke gekratzt. Und wer auf den WM-Spielplan schaut, entdeckt von Freitag bis Sonntag bis auf den nächtlichen Exoten-Treff Kap Verde gegen Saudi-Arabien keine absoluten Knaller. Also runter vom Sofa und ab in den Olympiapark!

Denn: Es wird wieder spektakulär. Für Freunde des gepflegten Nervenkitzels gleich mal die frohe Botschaft vorneweg: Die sogenannte Vert ist zurück. Jene Halfpipe, die hier 2013 bei den X Games für Gänsehaut sorgte, steht wieder auf einer Plattform mitten im Olympiasee, vier Meter hoch, 19 Meter breit – ein Bauwerk, das aussieht, als hätte sich jemand beim Stadtplanungsamt einen Scherz erlaubt, der dann tatsächlich genehmigt wurde.

Mit dabei: Local Hero Tyler Edtmayer aus Lenggries, der im Vorjahr im letzten Run noch Silber holte und nun gegen Collin Graham (USA) und Alessandro Mazzara(Italien) antritt. Auch der Däne Viktor Solmunde ist gemeldet, Olympia-Teilnehmer von Paris 2024 und WM-Dritter im Park-Skaten – einer, der weiß, wie man sich in der Luft sortiert, bevor es qua Erdanziehungskraft wieder runtergeht.

Wer es lieber ebenerdig, dafür mit Tempo mag, ist auf dem Hans-Jochen-Vogel-Platz richtig: Dort wartet die 80 Meter lange Jump Line, mit sieben BMX-Profis, die sich vom acht Meter hohen Start stürzen. Der Kölner Paul Thölen, der 2025 mit Dean Florian und Jude Jones den Team-Wettbewerb gewann, ist wieder am Start, ebenso der Australier Jason Watts, dessen Fahrstil so lässig daherkommt, dass man beim Zuschauen versehentlich die eigene Körperspannung verlieren kann.

Die Wakeboarder fliegen über den Olympiasee. Fabian Stoffers

Nach zehnjähriger Pause feiern die Mountainbiker ein Comeback: Von 2014 bis 2016 gehörte die Slopestyle-Szene zum festen Mash-Programm. Nun kehrt sie zurück, sieben Athleten stark. Lennox Zimmermann, der die Fans schon als Elfjähriger auf dem BMX begeisterte, ist aufs größere Rad umgestiegen und trifft auf seine Landsleute Erik Fedko und Tobey Miley. Am Sonntag treten BMX- und Mountainbike-Fahrer gemeinsam zum Best-Trick-Contest an – noch mehr Risiko, noch mehr Staunen.

Auf dem Olympiasee selbst fliegen derweil 13 Wakeboarder und sechs Wakeboarderinnen über ein neues Set-up. Bei den Frauen ist Titelverteidigerin Claudia Pagnini (Italien) zu schlagen, bei den Männern könnte sich das Bruderduell von 2025 wiederholen, als Trent seinen Bruder Gavin knapp hinter sich ließ – es sei denn, ein Münchner wie Dominik Gührs oder Nico von Lerchenfeld kommt dazwischen. Neu ist der Best-Trick-Contest, an einem eigens für Mash konzipierten Riesenkicker, größer als alles, was es derzeit so gibt.

Akrobatische Tänzer treten im Battle gegeneinander an. Fabian Stoffers

Dass Mash mehr als nur Sport ist, zeigt sich im Theatron: Dort macht der Red Bull Dance Your Style Qualifier Station, ein wichtiger Termin der Deutschland-Tour vor dem Finale in Hamburg. 16 Tänzerinnen und Tänzer battlen sich spontan, ohne Choreografie, zu zufällig gewählter Musik von Hip-Hop bis House, und das Publikum entscheidet per Zuruf, wer weiterkommt. Drumherum lockt das Mash-Fest mit Workshops in Skateboarding, Tanz und Graffiti, mit Musik, Kulinarik und einer Chill-out-Area für alle, die sich mal sortieren oder einfach nur kurz aus der Sonne müssen. Der Samstagabend ist traditionell für die After Party reserviert. Und wer bis zwei Uhr nachts durchhält, darf dann noch Kap Verde gegen Saudi-Arabien schauen – aber schön brav daheim.

Munich Mash, 26.–28. Juni 2026, Freitag 15–22 Uhr, Samstag 12–23 Uhr, Sonntag 12–19 Uhr, About :: Munich Mash 2026