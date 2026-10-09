Die Munich Highlights gilt noch immer als Kunstmesse mit Boutique-Charakter und hohem Qualitätsanspruch. Vor mehr als 20 Jahren hatte der Münchner Kunsthändler Konrad O. Bernheimer, Spezialist für Alte Kunst , die Idee dazu. Damals gedacht als „Kunstspaziergang“ bei den Händlern in der Innenstadt. 2010 mündete die Initiative in ein echtes Messeformat unter dem Namen „Highlights – Internationale Kunstmesse München “ und fand im Haus der Kunst statt. Seit 2014 ist die „Munich Highlights“, wie sie meist kurz genannt wird, in der Münchner Residenz zu Hause.

Seit Jahren findet die Munich Highlights in der Münchner Residenz statt. Foto: Jens Bruchaus

Doch was ist geblieben nach so vielen Jahren? Von einer Messe, die sich von Anfang an nicht nur als Verkaufsplattform, sondern „als Treffpunkt für Sammler, Galeristen, Kunsthändler, Museumsvertreter und die internationale Kunstwelt“ verstand. Die ihre Stärke immer in der Konzentration auf ein Spitzensegment sah? Die als ihr Ziel formulierte, „herausragende Werke unterschiedlicher Epochen und Disziplinen in einen gemeinsamen Kontext zu stellen und damit den traditionellen Kunsthandel ebenso sichtbar zu machen wie die Entwicklungen der Moderne und Gegenwart“?

Der Munich Highlights machen all die Dinge zu schaffen, mit denen auch andere Messen zu kämpfen haben. Die Käuferschicht wird immer älter und ist meist in Hülle und Fülle ausgestattet. Der Kunstmarkt hat sich grundlegend gewandelt: Alte Kunst ist scheinbar nur noch etwas für Spezialisten. Selbst die Klassische Moderne gilt inzwischen als nicht mehr modern. Die Zeitgenössische Kunst drängte jahrelang – teils als Spekulationsobjekt – mit Wucht auf den Markt. Doch der überhitzte zunehmend und brach während der Pandemie von 2020 massiv ein.

Dennoch scheint es so, dass die Highlights, deren Geschäftsführerin seit Jahren Juana Schwan ist, ohne die Galerien und Händler für Zeitgenössische Kunst nur schwer überleben könnte. Von den vier führenden Gründungsmitgliedern – Konrad O. Bernheimer, Georg Laue, Helga Matzke und Jean David Cahn – ist in diesem Jahr nur noch eines auf der Highlights vertreten: Helga Matzke. Die Matzkes mit Sitz in Grünwald sind spezialisiert auf historisches Tafelsilber sowie Kunstgegenstände aus Silber des 16. bis frühen 19. Jahrhunderts und haben immer ein hochwertiges Angebot.

Bernheimer zog sich schon vor Jahren komplett aus dem Geschäft zurück. Jean-David Cahn, der bekannte Antiken-Händler aus Basel, war 2023 zuletzt unter den Ausstellern der Highlights. In diesem Jahr zieht es sogar der Münchner Georg Laue mit seiner Kunstkammer vor, auf der gleichzeitig stattfindenden Frieze Masters in London statt auf der von ihm mitgegründeten Munich Highlights auszustellen.

Überdies hat das Angebot an Antiquitäten, an schönen, alten Kunstgegenständen, an Möbeln, Schmuck und vor allem an Porzellan zuletzt deutlich nachgelassen. Ein großer Verlust – auch was den fulminanten Messeauftritt betraf – war das Fehlen von Röbbig aus München im vergangenen Jahr. Der einst weltweit führende Händler von Meissener Porzellanobjekten ging 2025 skandalträchtig in die Insolvenz. Und in diesem Jahr fehlt auch Langeloh Porcelain aus Weinheim – immer eine gute Adresse für Porzellan – auf der Liste der Aussteller.

„Der Triumph der Liebe und der Schönheit“: Die Kandelaber werden Francesco Righetti (Rom, um 1800) zugeschrieben und von Hoffmans Antiques angeboten. Foto: Myrehed Per; Munich Highlights

Einer derjenigen, der noch die Fahne der Antiquitäten und der Alten Kunst hochhält, ist der Bamberger Kunsthändler Christian Eduard Franke. Zum Programm zählen vor allem Möbel des 18. Jahrhunderts, Gemälde des 17., 18. und frühen 19. Jahrhunderts sowie altes Kunsthandwerk wie Silber, Porzellan und Glas. Dessen Geschäftsführer, Christian Eduard Landwers, ist Mitglied des Messeteams der Highlights. Ebenso Alexander Kunkel aus München. Dieser bringt Gemälde und Skulpturen quer durch das 19. Jahrhundert mit in die Residenz. Hoffmans Antiques aus Stockholm glänzt mit ungewöhnlichen Säulenschränken und Kandelabern. Hochkarätige Golddosen des 18. Jahrhunderts sind bei Ralph Gierhards Antiques aus Düsseldorf zu entdecken.

Schmuck findet sich beispielsweise bei Almut Wager aus München sowie bei VKD Jewels und The old Treasury, beide aus den Niederlanden. Und wer sich für alte handgewebte Teppiche interessiert, sollte am Stand von Max Lerch aus München vorbeischauen.

Albrecht Dürers Kupferstich „Adam und Eva“ von 1504 bringt der Kunsthändler Freller aus Linz mit nach München. Foto: Munich Highlights

Zu den Anbietern altmeisterlicher Malerei aus dem 15. und 16. Jahrhundert zählen unter anderem Martin Bruckner aus Berlin und Marco Pesares aus Icking. Freller aus Linz hat zwar vor allem österreichische Maler aus dem 19. bis 21. Jahrhundert im Angebot, aber auch den Kupferstich „Adam und Eva“ von Albrecht Dürer im Gepäck für München.

Ein weiterer interessanter Bereich sind die Schwergewichte des deutschen Expressionismus: Samuelis Baumgarte aus Bielefeld bietet zwei Gemälde von Kirchner aus dessen frühen Davoser Zeiten an, zwei frühe Münter-Werke hat Ludorff aus Düsseldorf im Gepäck. Mit einem frühen Nolde-Gemälde kann die Galerie Utermann aus Dortmund aufwarten, und ein Jawlensky von 1935 gehört bei Thole Rotermund aus Hamburg mit zum Angebot. Auch er engagiert sich seit Jahren im Führungsteam der Munich Highlights.

Die Arbeiten von Vera Molnár, hier die Collage „Cercle rouge“ von 1969, sind gerade wieder sehr angesagt. Sina Stockebrand bietet die Arbeit auf der Highlights an. Foto: Munich Highlights

Dann gibt es ein gut bestücktes Feld von Kunst nach 1945: als da wären unter anderem von Ernst Wilhelm Nay (bei Schwarzer), Günter Uecker (bei Sylvia Kovacek), Heinz Mack und Otto Piene (bei Malte Ueckermann), Willem de Kooning (bei Florian Sundheimer), der gerade wieder schwer angesagten Vera Molnár (bei Sina Stockebrand), dem Pop-Art-Künstler Tom Wesselmann (bei Klaus Benden) oder dem provokanten Zeitgenossen Damien Hirst (bei Beck & Eggeling).

Pop-Art von Tom Wesselmann: Die „Kleine Meerlandschaft“ von 1966 besteht aus bemaltem vakuumgeformtem Plastik und ist am Stand von Klaus Benden zu finden. Foto: Munich Highlights

Außerdem gibt es etliche Galeristen und Kunsthändler, die sehr zeitgenössische junge Kunst im Angebot haben. Um nur einige Beispiele zu nennen: Andreas Binder, Nanna Preußners und Wolfgang Jahn (alle drei aus München), Jarmuschek aus Berlin und Gebrüder Lehmann aus Dresden bis hin zum Highlights Lab von Muellerschoen Recker (München). Außerdem gehört seit einigen Jahren hochwertige künstlerische Fotografie fest zum Angebot, unter anderem in diesem Jahr von Ira Stehmann und Elke Jordanow (beide aus München) sowie von Commeter aus Hamburg.

Insgesamt sind etwa 50 international tätige Galerien und Kunsthändler aus Deutschland und Europa für die Highlights in der Münchner Residenz angemeldet. Beim Highlights Salon am Donnerstag, 15. Oktober, im Bronzesaal gibt es zwischen 17 Uhr und 19.30 Uhr Gespräche zu Kunst, Kunsthandwerk und der Kunst des Sammelns. Am Samstag und Sonntag finden jeweils zwei Führungen statt. Talks und Führungen sind im Eintrittsticket enthalten, das Tagesticket kostet zwischen 10 und 25 Euro.

Munich Highlights, Previewtage (nur auf Einladung) 13./14. Oktober, Publikumstage 15. bis 18. Oktober, Residenz München