"Made it - Most likely": Die Munich Contemporary Music Group präsentiert das Programm ihrer neuen CD im Hoch X.

Von Egbert Tholl

Ein Bibbern, ein Knarren, die Flöte trillert, irgendwo klangscheppert etwas sehr freundlich herum - und dann ein großes Niesen. Und noch eines, und noch eines, dazu ein unternehmungslustiges Klavier und bester Klangtheaterunsinn, bis ganz cool Bass, Klavier und Saxofon einen Swing ausrollen. Aber der Schnupfen hält an. Doch wenn man selber gerade erkältet ist, kann man hier über die eigene Larmoyanz wunderbar lachen - "Sneezing", inspiriert von Kurt Schwitters, wirkt außerordentlich heilend.

Die Munich Contemporary Music Group, das sind Karina Erhard, Georg Karger, Eka Kuparadze und Christoph Reiserer, die alle Instrumente spielen, die ihnen in die Hände kommen, haben gerade mit Julia Wahren, extrem ironiebegabte Singschauspielerin, bei Neos ihr Album "Made It - Most Likely" herausgebracht. Eine Ansammlung meist eigener Kompositionen, deren Klugheit und spielerische Raffinesse nur noch vom darin innewohnenden Humor überboten wird. Am 1. Februar stellen sie das Programm live im Hoch X vor, und man kann davon viel mehr erwarten als ein Konzert. Eher überbordend einfallsreiches Musiktheater, mit seltsamen Ohrwürmern und sehr viel Freude.

"Made It - Most Likely", CD-Präsentation, Mittwoch, 1. Februar, 20 Uhr, HochX, Entenbachstraße 37