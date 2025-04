Unter einem Cocktail-Festival werden sich vielleicht viele einen schummrigen Raum voll bärtiger, tätowierter Barkeeper vorstellen, die über die neueste Trend-Spirituose philosophieren. Weit gefehlt. Am Dienstagabend feiern im Luxushotel Vier Jahreszeiten rund 800 Gäste in Smokings und glitzernden Abendkleidern die Münchner Barkultur.

Es ist der Eröffnungsabend des Festivals „Cocktail X“, auch bekannt als „Munich Cocktail Week“, die heuer zum dritten Mal stattfindet und mit zwölf Tagen Dauer streng genommen keine Woche ist. Gut 40 Münchner Bars nehmen teil und haben sich jeweils einen „Signature Drink“ überlegt. Veranstalter Ekkehard „Ekki“ Bay ist selbst aktiver Barkeeper und mischt in der Ory Bar des Mandarin Oriental Hotels, die auch an diesem Abend die Gäste mit Drinks versorgt.

„Was für mich gar nicht geht, sind Cocktails mit zu vielen Zutaten und zu warme Drinks“ findet Bay. Da muss er sich beim Opening keine Sorgen machen. Sechs der besten Bars der Stadt – Ory, Schumann's, Zephyr, Garçon, Trisoux und El Tato – sind mit ihren Teams angerückt und haben sich eigens für diesen Abend neue Rezepte überlegt. Einer von ihnen ist Chris Schmidt-Sánchez, der die El Tato Bar im Gärtnerplatzviertel betreibt.

Für Schmidt-Sánchez ist es das erste Mal seit der Eröffnung seiner Bar vor gut einem Jahr, dass er nicht hinterm eigenen Tresen steht. Der Tresen des Vierjahreszeiten sei es aber wert: „Es ist schon ein ganz besonderes Gefühl, an der Rezeption eines Grandhotels, wo sonst Gäste eingecheckt werden, Drinks zu mischen.“ Nur für diesen Abend wurde die elegante Hotellobby mit ihrer denkmalgeschützten Decke aus buntem Glas kurzerhand zur Bar umfunktioniert.

Am anderen Ende des Bartresens steht der Gründervater der gepflegten Münchner Barkultur, Charles Schumann, und lauscht dem Live-Jazz. Spritzige „Terrassengetränke“, also jegliche Variante des klassischen Aperol Sprizz, die es in der Stadt inzwischen an jeder Ecke gibt, seien ihm zuwider. Deswegen wolle er sich für diesen Sommer etwas Neues überlegen. Für das Schumann's ist er mit dem Cocktail „Anselm“ aus Cognac, Portwein, Campari und Absinth vertreten – ganz und gar kein leichter Terrassendrink. Schumann nippt am „Anselm“ und nickt.

Charles Schumann (Mitte) mag keine spritzigen Terrassendrinks, tut er kund. (Foto: Robert Haas)

In der Lobby spielt zwar die Musik, sie ist aber nicht der einzige Ort des Geschehens. In der eigentlichen Jahreszeiten-Bar nebenan tummeln sich jene Glücklichen, die Sitzplätze ergattert haben. Nur sie dürfen Essen bestellen, alle anderen schauen den Tabletts mit Trüffelpommes neidisch nach. „Ich bräucht' a gscheide Grundlage“ ist aus einer stehenden Damenrunde zu hören.

Je später der Abend, desto mehr Barleute gesellen sich nach Feierabend zu den Influencern und Reality-TV-Sternchen, wie bei einem großen Klassentreffen der Barszene. Jeder kennt jeden, vom Arbeiten oder Feiern miteinander. „Die Gastro in München ist wie ein großes Dorf, die Barszene nochmal mehr“, sagt Chris Schmidt-Sánchez.

Trotzdem packt er nach dem Mixen zügig zusammen und fährt noch in seine eigene Bar. Bei 3000 verkauften Festival-Tickets rechnet er in den nächsten Tagen mit einem großen Ansturm im El Tato. Die ersten Festivalgänger wird er noch am selben Abend dort begrüßen.