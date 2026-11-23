Die Munich Arena soll Maßstäbe in Deutschland setzen. In das Projekt involviert ist Live Nation, der weltweit führende Konzertveranstalter. Lotst er seine Künstler bald nur noch dorthin – und was bedeutet das für München?

Vor den Toren der Stadt soll die Munich Arena von 2029 an etwa Heimstätte für Großkonzerte sein.

Treten die größten Musikstars bald lieber in Freising auf als in München?

„Geil“ war eines der Attribute, das Markus Söder am häufigsten nutzte beim Spatenstich nahe Freising für die Konzerthalle, die bei Inbetriebnahme 2029 Deutschlands modernste und größte sein soll. Der Ministerpräsident befand, das Projekt passe perfekt zur bayerischen Strategie „Hightech und Lebensfreude“. Das „Allergeilste“ sei, dass die Halle keinen Cent Steuergeld koste.