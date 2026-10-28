Am Münchner Flughafen ist an diesem Mittwoch der Startschuss für ein weiteres Großprojekt gefallen: Auf gut 90 000 Quadratmetern Wiesenfläche im Nordwesten des Airport-Areals soll bis 2029 eine Konzertarena für bis zu 20 000 Besucher entstehen. 400 Millionen Euro will der aus Freising stammende private Unternehmer Lorenz Schmid investieren. Und weil die neue Munich Arena in der Olympiabewerbung Münchens temporär zum Austragungsort der Schwimmwettkämpfe werden könnte, war zum symbolischen Spatenstich auch Ministerpräsident Markus Söder angereist.

Seine Botschaft: Die Munich Arena passe perfekt in die gesamte bayerische Strategie und den lebensbejahenden, modernen Kurs seiner Staatsregierung. Dass das eine „echt große Nummer ist, sieht man schon daran, wie lang die Stadt München dagegen war“, scherzte er: „Und das allerallergeilste ist, dass es keinen Cent Steuergeld kostet.“

Großer Bahnhof beim Spatenstich der Munich Arena (von links): Jost Lammers, Vorsitzender der Geschäftsführung des Flughafens München, Barbara Schelle, Tom Lynch, Florian Hermann, Lorenz Schmid (Gründer und Geschäftsführer Munich Arena), Ministerpräsident Markus Söder (CSU), Freisings Oberbürgermeisterin Monika Schwind, Marek Lieberberg, Geschäftsführer Live Nation, Freisings Landrätin Susanne Hoyer und Wolfgang Altmüller (VR Bank). Foto: Marco Einfeldt

Mit Blick auf mögliche Olympische Spiele in München sagte Söder, dass die Chancen, den Zuschlag zu bekommen, auch international ganz gut stünden, „und dann kann das sehr, sehr schnell gehen“. Es gelte also Dampf zu machen, sagte er an die Adresse des ausführenden Bauunternehmens Max Bögl, „damit wir hier vielleicht schon 2036 riesige, gigantische Schwimmwettbewerbe ausrichten können“.

In erster Linie aber soll die Munich Arena die modernste Veranstaltungshalle Europas und die größte Deutschlands werden, darunter tut es Investor Schmid mit seiner SWMunich Real Estate GmbH nicht. Dafür hat er über einen Architektenwettbewerb nicht nur das renommierte Londoner Architekturbüro Populous und die Freilandplaner Latz+Partner ins Boot geholt. Als strategischer Partner wurde mit Live Nation auch einer der weltweit größten Konzertveranstalter gewonnen, der unter anderem bereits in der Münchner Olympiahalle Konzerte organisiert.

Mit der Arena will man Weltmaßstäbe setzen

Mit der Munich Arena werde man europäische, wenn nicht Weltmaßstäbe setzen, sagte Marek Lieberberg, Geschäftsführer von Live Nation Deutschland: „Die internationale Musikwelt hat auf eine solche Arena gewartet.“ Konzerterlebnisse wie diese seien digital nicht reproduzierbar, so Lieberberg begeistert: Hier entstehe „eine neue Start- und Landebahn für große Gefühle“.

Architekten und Landschaftsplaner versprechen dafür eine umfassende Nachhaltigkeits- und Klimastrategie sowie „vielfältige Synergiepotenziale für die lokale und regionale Hotellerie und Gastronomie“. Neben der Arena sind ein Parkhaus und ein 200-Betten-„Musik-Hotel“ geplant, das Erste in Deutschland der Marke „Tempo by Hilton“, wie kürzlich bekannt wurde. Vor der Arena wird es eine vielfältig nutzbare Plaza und einen an die Landschaft der nahen Isarauen angelehnten Park mit Biergarten geben.

Bei der Verkehrserschließung stützen sich die Planer auf die am Flughafen vorhandene Infrastruktur und ein eigenes Verkehrskonzept, das S-Bahn, Regionalverkehr, Bus, Taxi und Fahrrad verknüpft. Von der S-Bahn-Station „Besucherpark“ wird die Arena in 15 Minuten zu Fuß erreichbar sein, Autofahrer können Bundesstraßen und Autobahnanschlüsse nutzen. Erste Bauarbeiten zur Verbesserung einer künftigen Zufahrt am Knotenpunkt von B301 und Freisinger Allee haben begonnen.

Eine hufeisenförmige „Bowl“ und steil ansteigende Ränge soll es in der Munich Arena geben. Visualisierung: Munich Arena

Die Veranstaltungshalle, die auf Freisinger Flur liegt, soll Wirtschafts- und Tourismusmotor sein und der Kultur neue Impulse geben – auch im Lokalen. Denn das war eine Sorge in Freising, als Schmid vor etwa sechs Jahren erstmals mit seiner Idee einer neuen Eventarena im Stadtrat vorstellig wurde: dass die Konkurrenz zur örtlichen Kulturszene lokalen Veranstaltungsorten gefährlich werden könnte.

2022 gründete sich ein Aktionsbündnis „Koa Kongresshalle“, das die Pläne für überdimensioniert hielt, den Flächenverbrauch kritisierte und vor mehr Kurzstreckenflügen und Zubringerverkehr auf den Straßen in der Region warnte. Keinesfalls dürfe die Arena als Rechtfertigung dienen, am Ende doch noch die ungeliebte dritte Startbahn ins Erdinger Moos zu bauen, hieß es zudem.

Am Ende aber überwogen im Stadtrat die Argumente für den Nutzen der Konzertarena. Eine mehrmals aktualisierte Studie der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte hat ergeben, dass die Arena nach der Eröffnung für eine Bruttowertschöpfung von 350 bis 355 Millionen Euro jährlich für die Stadt und die Region München sorgen wird. Der wirtschaftliche Wert in der Bauphase wurde auf etwa 391 Millionen Euro beziffert.

In der entscheidenden Stadtratssitzung Mitte Juni wurde nach einem gut vier Jahre währenden Planungsprozess die notwendige Änderung des Flächennutzungsplans mit 24 zu 14 Stimmen beschlossen, dem Bebauungsplan hatte der zuständige Ausschuss bereits eine Woche zuvor zugestimmt.

Lorenz Schmid nannte die Munich Arena beim Spatenstich „ein kulturelles Leuchtturmprojekt für München und Bayern, das neue Maßstäbe für Live Entertainment in Europa setzen wird“. Eine hufeisenförmige, auf 270 Grad angelegte Zuschauertribüne mit steil ansteigenden Rängen soll Fans und Künstler besonders nah zusammenbringen. Geplant sind 120 Konzerte pro Jahr.

Wie die bayerische Landesflagge: Die Tragkonstruktion soll eine Rautenform haben. Simulation: SWMunich Real Estate GmbH/Populous Architects, Henn, Latz + Partner

SZ-Grafik: saru; Mapcreator.io

Architektonisch setzt der Entwurf für die Munich Arena auf eine äußere Tragkonstruktion, die das Rautenmuster der bayerischen Landesflagge aufgreift, um „regionale Identität in eine moderne, unverwechselbare Form“ zu übersetzen, wie die Bauherren werben. Mit einer Höhe von gut 34 Metern und einem Durchmesser von rund 100 Metern soll die kreisrunde Arena dadurch „zu einem neuen architektonischen Wahrzeichen für München und Bayern werden“.

Freisings Oberbürgermeisterin Monika Schwind unterstrich den „enormen kulturellen Zugewinn“ und die wirtschaftlichen Chancen für Hotellerie und Gastronomie, für den Einzelhandel, für Dienstleister und Unternehmen in der Region. Ein bisschen stolz sei man natürlich darauf, dass die Initiatoren und Gründer „dieses Leuchtturmprojekts“ aus Freising kämen, so Schwind. Die Konzert- und Veranstaltungsarena heiße zwar Munich Arena: „Aber gebaut wird sie in Freising.“