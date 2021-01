Von Thomas Becker

Seit Wochen ist sie in und auch vor aller Munde: die FFP2-Maske, das "filtering face piece" der Schutzklasse 2, Pflichtutensil und Gesichtsuniform in Bus und Bahn sowie beim Einkauf, das "must have" in Zeiten der Pandemie, und, sobald man das Haus verlässt, so unverzichtbar wie der Hausschlüssel. Ein neues Geschäftsfeld tut sich da auf, und in München ist es die Baumgartner & Rath GmbH, die sich vermehrt des Oberthemas "Schutz vor Covid-19" angenommen hat. "Wir sind seit 25 Jahren als Medizintechnik-Unternehmen am Markt", sagt Geschäftsführer Jörg Rath, der 40 Mitarbeiter beschäftigt und mehr als 3000 Kunden beliefert. "Ursprünglich kommen wir aus der dentalen Medizintechnik, kümmern uns seit 1995 um die Digitalisierung von Zahnarztpraxen. Alles was mit digitaler EDV, bildgebender Diagnostik im 2-D- und 3-D-Bereich zu tun hat, war unser Steckenpferd - und ist es nach wie vor. Aber FFP2-Masken brauchen unsere Zahnärzte auch."

Die Nachfrage nach medizinischem Mund- und Nasenschutz sei vehement gestiegen, sagt Rath: "Sie ist derzeit höher als das, was wir produzieren. Deshalb rüsten wir auch auf." Es gibt eine Firmenkooperation mit dem Maskenproduzenten DG Medicare. "Wir haben DG Medicare, die primär Investoren sind und die extrem schnell auf Corona reagiert haben, geholfen, die Themen Qualitätssicherung und Zertifizierung zu stemmen." In Moorenweis bei Fürstenfeldbruck habe man auf einem alten Industriegelände mit mehreren Hallen ein Grundstück gekauft und die erste Lagerhalle mit vier Produktionsstraßen ausgestattet. In sechs Wochen soll die zweite Halle mit drei weiteren Produktionsstraßen fertig sein.

Aktuell werden nahezu fünf Millionen FFP2-Masken pro Monat hergestellt - eine Zahl, die noch auf bis zu acht Millionen ansteigen soll. Rath sagt: "Wir überlegen allerdings, ob wir eine Produktionsstraße für FFP3-Masken, die im OP-Bereich eingesetzt werden, hernehmen, weil wir sehr gute Materialien haben und diese auch von externen Sachverständigen prüfen lassen. Uns ist daran gelegen, Nachhaltigkeit und Qualität hochzuhalten."

Was dieses Thema angeht, gibt es für Jörg Rath zwei Lager: "Die einen sagen: Wir haben von der China-Ware die Nase voll. Wir wollen jetzt nachhaltige, zuverlässige Masken aus deutschen Landen. Und die anderen sagen: In Europa gibt es auch noch den ein oder anderen Hersteller. Da kostet eine Maske halt nicht mehr 30 Cent, sondern einen Euro oder 1,50 Euro." Rath hält mit einer Prüfmaschine dagegen, "mit der wir auch Konkurrenzprodukte testen, und da haben einige aus China recht gut abgeschnitten. Aber das ist halt Massenproduktion. Meines Erachtens ist da eine europäische CE-Zertifizierung höher anzusehen. Unsere hat halt schon zweieinhalb Monate gedauert."

Im Online-Shop seiner Firma kostet ein vierlagiges Exemplar 2,50 Euro, netto und stückzahlabhängig. Die 50er-Packung ist für 85 Euro zu haben. Für die rund 600 Apotheken, die er in Bayern versorgt, hat man einen Sechser-Pack geschnürt - denn genau so viele werden zum Schutz der Risikogruppen auf Regierungskosten abgegeben. "Es gibt Apotheken, die verkaufen den Sechser-Pack für 35 Euro, andere für 50 Euro", erzählt Rath, und "manche verkaufen auch noch KN95-Masken, trotz der Negativ-Presse."

Apropos: Unumstritten sind die neuen FFP2-Vorgaben nicht. Der Kabarettist Helmut Schleich hat eine Normenkontrollklage am Bayerischen Verwaltungsgerichtshof eingereicht, um klären zu lassen, ob die FFP2-Maskenpflicht im Einzelhandel rechtens ist. Die FFP2-Maske sei im Arbeitsrecht als medizinisches Schutzmittel deklariert und bedürfe daher "einer Anweisung, wie man sie aufsetzt, und bei vulnerablen Gruppen gar einer ärztlichen Begleitung", so Schleich. Im Arbeitsrecht sei der Einsatz auf 75 Minuten beschränkt, danach seien 30 Minuten Pause vorgeschrieben: "Wir haben es nicht einfach mit einem Lappen vor dem Gesicht zu tun." Ungeklärt sei auch, wie Bartträger verfahren sollen: "Für die ist die Schutzfunktion nicht mehr gegeben. Die Leute wiegen sich in einer trügerischen Sicherheit."

Geschäftsmann Rath sagt dazu: "Sie können sich das teuerste Auto kaufen: Wenn Sie nicht Autofahren können, nützt Ihnen das teuerste Fahrzeug nichts. Das Produkt ist nur so gut wie derjenige, der es bedient. Die Maske unter der Nase zu tragen ist genauso falsch wie den Nasenbügel nicht zu formen. Wenn ich rechts und links zwei Zentimeter große Löcher habe, weil der Draht drinnen steif bleibt, wird natürlich der Schutz minimiert."

Eine Wiederverwendung sei teilweise möglich, so Rath: "Einige Hersteller empfehlen, die Maske nach dem Tragen eine Woche lang auszulüften. Aber was in der Theorie möglich ist, ist praktisch nicht umsetzbar." Also waschen oder in den Backofen? "Kann man nicht pauschal sagen. Dazu müssten Sie die Stoffbeschaffenheit Ihrer Maske kennen. Bei manchen Fasern schmilzt der Schutz nur so dahin. Dann sieht die Maske zwar noch gut aus, aber die Filterleistung ist nicht mehr gegeben. Letztlich ist eine Schutzmaske ein Einmal- und ein Wegwerf-Artikel. Wie lange man sie tragen kann? Da sollte jeder ein Eigengefühl entwickeln. Man merkt ja, ob die Maske in der Qualität nachlässt."

Trotz beginnender Impfungen werde "uns das Corona-Thema noch länger begleiten", glaubt Jörg Rath, der sein Unternehmen gut aufgestellt sieht: "Wir haben in Moorenweis mehr als 20 000 Quadratmeter - da können noch einige Hallen gebaut werden."