4. April 2019, 15:33 Uhr Aying Frau entdeckt Mumie in Lagerraum

Sofort informierte sie die Polizei über den verstörenden Fund. Und erfuhr: Dieser diente schon vorher dazu, Menschen zu erschrecken.

Ein jahrzehntelang unentdecktes Verbrechen - oder eine archäologische Sensation? Grausig war jedenfalls die Entdeckung, die eine 65 Jahre alte Frau aus Aying (Landkreis München) am Mittwochabend in einem von ihr vermieteten Lagerraum machte. Dort lag, so hatte es den Anschein, zwischen diversen anderen Gegenständen eine nahezu vollständig mumifizierte Leiche. Die Frau reagierte trotz ihres Schreckens laut Polizei "vorbildlich" und äußerst umsichtig.

Über den Notruf 110 informierte sie die Polizei über den verstörenden Fund. Vorsichtshalber hatte die Frau nichts berührt und war der mutmaßlichen Mumie auch nicht zu nahe getreten. Genaueres habe sie deshalb wegen der diffusen Lichtverhältnisse nicht erkennen können, berichtete sie. Polizisten fuhren sofort nach Aying und betraten den Lagerraum, aufs Schlimmste gefasst, um kurz darauf zu ihrer und zur Erleichterung der 65-Jährigen feststellen zu können: keine Leiche, also auch kein Verbrechen.

Bei der vermeintlichen Mumie handelt es sich um eine sehr realistisch ausgeführte Nachbildung eines menschlichen mumifizierten Körpers. Das Objekt selbst besteht im Inneren aus Styropor und wurde in der Vergangenheit als Theaterrequisite eingesetzt. Zuletzt diente es laut Polizei dazu, Menschen zu erschrecken - in einer Geisterbahn.