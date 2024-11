Margot Kraft will es eigentlich nicht so sagen, macht es aber dann doch: „Es ist eine Scheißkrankheit.“ Die 72-jährige Leiterin des Münchner MS-Bazars, der mehrmals im Jahr für Menschen Geld sammelt, die an Multipler Sklerose (MS) erkrankt sind, ist selbst von dieser Krankheit betroffen. Sie schwankt im Gespräch zwischen der Freude über das so wirkungsvolle Engagement ihres Teams, das an diesem Wochenende wieder einen Bazar im MVG-Museum in der Ständlerstraße organisiert hat, und der Wut auf dieses noch immer so schwer zu behandelnde Leiden, das auch sie mittlerweile beeinträchtigt.

SZ: Frau Kraft, wie geht es Ihnen mit der Krankheit?

Margot Kraft: Vergleichsweise noch ganz gut. Aber manche trifft es von Anfang an sehr hart. Ich habe die Diagnose vor 33 Jahren bekommen. Seitdem gab es immer wieder Schübe, die aber bislang immer wieder weggingen. Heute brauche ich allerdings Stöcke zum Gehen, und für längere Strecken benutze ich einen Rollstuhl. Es gibt aber leider auch Krankheitsverläufe, bei denen die Erkrankten schon relativ früh auf den Rollstuhl angewiesen sind. Das ist individuell sehr verschieden.

Welche Symptome hatten Sie denn damals?

Es war so, dass ich auf einer Dienstreise war. Ich habe in einer Unternehmensberatung gearbeitet, übrigens auch nach der Diagnose bis zu meiner Rente, danach bin ich beim Bazar eingestiegen. Ich lag abends im Bett und meine Beine haben heftig gekribbelt. Ich dachte an einen Bandscheibenvorfall, an einen eingeklemmten Nerv. Am nächsten Morgen konnte ich gar nicht mehr aufstehen. Wir sind dann ins Krankenhaus gefahren. Danach stand die Diagnose.

Sie waren 39, wann bricht die Krankheit denn meistens aus?

Zwischen 20 und 40. Aber es gibt auch Kinder, die daran erkranken, allerdings sehr selten.

Sie haben aber weiter gearbeitet?

Ja, mein Sohn war damals drei Jahre alt und kam zu mir ans Bett mit dem Satz: „Mama, jetzt steh’ mal wieder auf, Oma hat gesagt, du hast nur ein bisschen MS.“ Und das habe ich dann auch gemacht.

Und direkt nach der Pensionierung haben Sie sich für den „MS Bazar“ engagiert. Wie ist der denn entstanden?

Das war im Jahr 1973, als vier Münchner Freundinnen sich zusammengetan haben. Auslöser war, dass eine Frau aus der Nachbarschaft an MS gestorben war und sie den Vater und die kleinen Kinder finanziell unterstützen wollten. Sie veranstalteten einen privaten Garagenverkauf. Und der hat unglaublich gut funktioniert. Er wurde dann jedes Jahr als „Garagenverkauf“ wiederholt. Später stellten die Gründerinnen diesen Garagenverkauf auf professionelle Beine und gaben ihm den Titel „MS Bazar“.

Wofür sammeln Sie denn?

Die Bazar-Erlöse gehen an die DMSG, die Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft, Landesverband Bayern. Der Erlös kommt Menschen in Bayern zugute, die an MS erkrankt sind. Betroffene können sich melden und um finanzielle Unterstützung bitten.

Und was brauchen die?

Es ist so, dass vieles von der Krankenkasse nicht bezahlt wird oder bezahlt werden kann, was den Erkrankten aber sehr helfen würde, ihre Lebensqualität zu verbessern. Da kommen wir ins Spiel. Zum Beispiel eine Teleskop-Rampe. Das sind mobile Rampen, die es einem ermöglichen, auch Treppen hoch- und runterzukommen. So eine Rampe kostet aber 400 Euro. Oder wir finanzieren für junge Betroffene motorisierte Fahrräder. Dafür sind wir jeden Donnerstag vor Ort in unserem Lager in der Martin-Kollar-Straße und nehmen die Warenspenden an, packen aus, sichten und etikettieren. Und verkaufen dann inzwischen sechs Mal pro Jahr.

Etwa an diesem Wochenende im MVG-Museum. Was gibt es denn da?

Kleidung für Damen, Herren, Kinder. Secondhand und gespendete Neuware von Münchner Geschäften. Schuhe, Wäsche, Taschen, Tücher, Schmuck, Bilder, Bücher. Nicht zu vergessen: unsere große Nippes-Abteilung.

Wie wird es Ihnen denn dann am Sonntagabend gehen?

Wir sind an diesem Wochenende 138 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, alle werden fix und fertig sein. MS ist eine Scheißkrankheit, wirklich, aber am Sonntag wird es sich ein kleines bisschen weniger belastend anfühlen, weil wir wissen, dass wir mit dem Geld wieder viel Gutes tun können.