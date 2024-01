Von Dirk Wagner

Es sei das Ende der Weihnachtsferien, das hier gefeiert würde, behauptet Andreas Binder alias Saló auf dem Muffat Winterfest. Tatsächlich finden in den Weihnachtsferien nämlich nur wenige Konzerte statt. So gesehen war das jährliche Winterfest im Muffatwerk schon immer der Auftakt einer neuen Konzertsaison im neuen Jahr. Zugleich bediente es aber auch von Anfang an eine sich stets weiter entwickelnde Indie-Szene, deren Fans das Festival darum wie eine Art Klassentreffen erleben.