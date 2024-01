Jazz in der Muffathalle

Das "Amaryllis Sextet" verzaubert bei seinem Konzert in der Muffathalle mit immer neuen musikalischen Paarungen und Trennungen.

Von Dirk Wagner

Seit Lionel Hampton und Milt Jackson scheint das Vibraphon geradezu prägend für ein ganz spezielles urbanes Jazz-Gefühl zu sein. Das weiß auch die in Mexiko geborene Vibrafonistin Patricia Brennan in der bestuhlten Muffathalle hervorzuheben. Als Teil des Amaryllis Sextets der New Yorker Gitarristin Mary Halvorson lässt sie die Stadt förmlich aus jener Pandemie erwachen, die noch das Vorgängeralbum geprägt hatte.