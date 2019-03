31. März 2019, 18:42 Uhr Münchner Momente Bei Steinböcken geht die Post ab

Gerade unerfahrene Leute suchen die Braut oder den Bräutigam nach nebensächlichen Kriterien wie Schönheit, Reichtum oder Musikgeschmack aus. Das Wesentliche lassen sie dabei außer acht: das Tierkreiszeichen

Kolumne von Wolfgang Görl

Neben unwichtigen Informationen wie die Ergebnisse der Landtagswahl oder die Bevölkerungsentwicklung von Unterhaching seit 1840 enthält das neueste Quartalsheft des Statistischen Amts der Landeshauptstadt eine demografische Untersuchung, deren Brisanz kaum zu überschätzen ist. "Widder, Zwilling, Steinbock - welche Sternzeichen haben Münchner Ehepaare?" lautet ihr Titel, und wer diese Statistik für überflüssig hält, übersieht gänzlich, dass jeder dritte Münchner verheiratet ist und somit nicht nur unter dem Einfluss des eigenen Sternzeichens steht, sondern auch - und oft besonders heftig - unter dem der Gattin oder des Gatten. Noch bedeutsamer ist die Statistik für Menschen, die im Begriff sind, eine Ehe einzugehen. Hier werden ja häufig Fehler gemacht, sehr zur Freude der Scheidungsanwälte. Gerade junge, unerfahrene Leute suchen die Braut oder den Bräutigam nach nebensächlichen Kriterien wie Schönheit, Reichtum oder Musikgeschmack aus und lassen das Wesentliche, mithin das Tierkreiszeichen, außer acht - mit fatalen Folgen, getreu dem Dichterwort: "Der Wahn ist kurz, die Reu ist lang."

Leider drückt sich das Statistische Amt um sachdienliche Empfehlungen herum, es meldet beispielsweise nur, dass die häufigste Kombination überhaupt die zwischen Steinbock-Frau und Steinbock-Mann ist. Genau 2256 reine Steinbock-Paare gibt es in München, und was sich in deren Ehe abspielt, ist dem Partnerhoroskop des spirituellen Online-Magazins Viversum zu entnehmen: "Kühl und kontrolliert gibt sich dieses Pärchen nach außen. Doch hinter verschlossenen (Schlafzimmer-)Türen geht die Post ab." Es sind also vor allem Briefträger, die sich zu einer Steinbock-Steinbock-Ehe entschließen, was wiederum erklärt, warum die Post in München immer so spät kommt: Der Postbote, sofern er ein Steinbock ist, sitzt noch hinter verschlossenen Türen im Schlafzimmer fest.

Unter den Paaren mit verschiedenen Sternzeichen ist die Verbindung zwischen Steinbock-Frau und Zwilling-Mann besonders häufig - ein beunruhigender Befund, denn die Viversum-Astrologen sagen: "Der quirlige Zwilling tanzt gern auf mehreren Partys gleichzeitig, der Steinbock wünscht sich Ruhe. Das lässt sich schwer miteinander vereinbaren." Fast 2000 Münchner Paare leben in so einer Mesalliance, womöglich glücklich und in schönster Harmonie, und das nur, weil sie keine Ahnung haben, dass sie nicht zusammenpassen. Ein Zwilling sollte eine Waage nehmen, das ist astrologisch sinnvoll, und wenn es doch zum Bruch kommt, sind die Partner selber schuld. Noch erschreckender aber ist die Hochzeitsscheu von Schützen. Sowohl Schützinnen als auch Schützen stehen in der Ehe-Tabelle ganz unten. Sie wollen nicht heiraten, und keiner will sie. Selbst untereinander heiraten Schützen nur selten, die Ehe widerspricht ihrer Natur. Lumpige 1326 Paare gibt es. Schützen, das ist astrologisch erwiesen, sind wilde Abenteurer. Sie bleiben Singles, springen aber gerne ein, wenn bei anderen Sternzeichen die Post nicht mehr abgeht.