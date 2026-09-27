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Unfall in den AlpenMünchnerin harrt über Nacht in Erdloch aus

Unfall in den Alpen (Symbolfoto).
Unfall in den Alpen (Symbolfoto).
Foto: Uwe Lein/dpa

Beim Abstieg vom Hinteren Sonnwendjoch stürzt die 54-Jährige. Erst am nächsten Morgen hören Wanderer die Hilferufe der Frau.

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Eine Wanderin aus München hat in Österreich nach einem Sturz eine Nacht lang in einem neun Meter tiefen Erdloch ausgeharrt. Die schwer verletzte 54-Jährige habe nur leichte Wanderkleidung getragen, bei Temperaturen von knapp über null Grad in der Nacht, berichtet die Polizei in Tirol.

Erst am Samstagmorgen gegen 7.30 Uhr hörten zwei andere Wanderinnen aus Deutschland ihre Hilferufe. Die Frau sei dann von Rettungskräften mithilfe eines Taus aus dem Loch befreit worden.

Die Münchnerin sei am Freitagabend beim Abstieg vom Hinteren Sonnwendjoch bei Thiersee in Tirol im Bezirk Kufstein in das Loch zwischen Felsen gestürzt. Sie sei wahrscheinlich zunächst bewusstlos geworden und habe erst gegen Mitternacht vergeblich versucht, einen Notruf abzusetzen, berichtet die Polizei.

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