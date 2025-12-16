Bevor allzu sehr von der Besonderheit dieser Person, die an einem Oktobermittag am Eingang des Deutschen Museums geduldig auf den Aufzug wartet, die Rede ist, kann man gleich vorwegschicken: Mit der Besonderheit, dass Michaela Benthaus an diesem Donnerstag der erste querschnittsgelähmte Mensch im All sein wird, überhaupt der erste Mensch mit einer Behinderung, geht ihre mit Besonderheiten gespickte Geschichte gerade erst los.