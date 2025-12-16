Bevor allzu sehr von der Besonderheit dieser Person, die an einem Oktobermittag am Eingang des Deutschen Museums geduldig auf den Aufzug wartet, die Rede ist, kann man gleich vorwegschicken: Mit der Besonderheit, dass Michaela Benthaus an diesem Donnerstag der erste querschnittsgelähmte Mensch im All sein wird, überhaupt der erste Mensch mit einer Behinderung, geht ihre mit Besonderheiten gespickte Geschichte gerade erst los.
Erster querschnittgelähmte Mensch im All„Viele sagen, man brauche seine Beine im Weltraum nicht“
Am Donnerstag hebt Michaela Benthaus von der Erde ab. Ein folgenschwerer Fahrradsturz 2018 ermöglichte ihr den Traum Weltall womöglich erst – und sogar noch eine richtige Mission?
Von Philipp Crone
