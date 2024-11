Ihr Tag beginnt um 6 Uhr mit anderthalb Stunden Meditation. Die Mönche in ihren roten Gewändern chanten, also singen, schlagen die Trommel, blasen in eine Art Trompete, dazu der Sonnenaufgang – „es ist so faszinierend“, schwärmen Deborah Clement und Melissa Dirsch. So eingestimmt, ja, beseelt, greifen sie dann zu Sichelsonde, Mundspiegel und Bohrer. Die beiden Zahnärztinnen aus München haben zwei Wochen lang als Freiwillige in einem buddhistischen Kloster in Nepal gearbeitet, gegen Kost und Logis. Noch drei Wochen nach ihrer Rückkehr, beim Treffen in einem kleinen veganen Café in der Isarvorstadt, merkt man ihnen an, welch tiefen Eindruck die Erlebnisse, Beobachtungen, Gespräche auf sie gemacht haben.

Deborah Clement, 27, sehr lange braune Haare, makelloses Gebiss, hat in München studiert; Melissa Dirsch, 31, lange blonde Haare, ebenso makelloses Gebiss, im österreichischen Krems. Ihre Berufswahl nennt sie naheliegend: „Mein Papa und mein Opa sind Zahnärzte, meine Schwester, meine Cousine, meine Tante auch.“ Kennengelernt haben sich die beiden Frauen nach dem Studium, inzwischen teilen sie sich eine Wohnung, arbeiten in derselben Praxis in der Innenstadt, gehen an den Wochenenden gerne zusammen in die Berge. Und sie teilen den Wunsch, sich zu engagieren. „Aber man muss erst einmal sein Handwerk beherrschen“, sagt Deborah Clement, „es bringt ja nichts, zu einem Hilfsprojekt zu gehen, wenn man noch nicht mal einen Zahn gezogen hat.“

Melissa Dirsch (Foto: privat)

Nach drei Jahren Berufstätigkeit hielten sie sich für erfahren genug, auch in Notfallbehandlungen, und suchten nach einem Einsatzort. Sie fanden – und entschieden sich schnell dafür, weil sie sie sich auch beide für den Buddhismus interessieren – das „Project Yeti“, eine Dentalklinik im Kloster Kopan in Kathmandu, die der australische Zahnarzt George Manos und seine Frau vor zwölf Jahren aufgebaut haben. Zweimal im Jahr fliegt ein kleines, international besetztes zahnmedizinisches Team in den Himalayastaat und behandelt die rund 700 Mönche, darunter viele aus Tibet geflüchtete, und auch die 300 Nonnen aus dem Kloster nebenan. Nepal ist nach blutigen Jahren des Bürgerkrieges zwar jetzt eine parlamentarische Demokratie, aber immer noch ein armes, stark vom Tourismus abhängiges Land.

„Ein sehr gut durchdachtes Projekt, das die Zahngesundheit nachhaltig verbessert“, finden die beiden Freundinnen. Die Mönche, die schon länger im Kloster leben, haben dank der regelmäßigen Behandlung und Kontrolle „Top-Zähne“, stellten sie fest. Anders sei es bei den „small monks“, den kleinen Mönchen, den Kindern also, die aus armen, ländlichen Gegenden in die Klosterschule kommen – „da schaut es mit der Mundhygiene schlecht aus“. Dafür aber sei der Zahnarzt für sie kein Angstmacher, wie für viele Kinder in Deutschland, sondern ein Abenteuer: „Die haben sich darum gerissen, als nächster dranzukommen“, erzählen sie in einer Mischung aus Belustigung und Verwunderung.

Die Kindermönche haben keine Angst vor dem Zahnarzt, sie drängeln sich drum, dranzukommen. (Foto: privat)

Verständigt haben sich die „Westerners“, wie sie dort genannt werden, über eine Schwester, die aus dem Englischen ins Tibetische und zurück übersetzte. In der Klinik hing auch ein kleiner Zettel mit den wichtigsten Fachbegriffen. Schmerz, das heißt „Dukscha“, können sie sich erinnern; Mund öffnen/schließen – hmh, ist ihnen leider wieder entfallen. „Und unsere Aussprache war wohl auch nicht so gut“, lacht Melissa Dirsch, „die haben uns oft sehr fragend angeschaut“.

Ihre freie Zeit nach den Nachmittagsbehandlungen haben die beiden Frauen, neben Ausflügen in die Stadt, vor allem mit Gesprächen verbracht. Mit Mönchen, aber auch mit Gästen, „ganz vielen interessanten Menschen“, die sich im Kloster in den Buddhismus einführen lassen. Die Gäste besuchen Meditationskurse, in denen man sich zum Beispiel in den eigenen Tod hineinfühlt, oder sich vorstellt, ein Tier zu sein, das geschlachtet wird, eine Ameise, die zertreten wird. „Am Ende haben wir uns überlegt“, sagt Melissa Dirsch, „dass es toll wäre, auch einmal so ein Retreat zu machen.“

Viele der Mönche im Kloster sind aus Tibet geflüchtet. (Foto: privat)

Dieses „ganz einfache Leben“ im Kloster, dieser gewaltige Unterschied zum Leben hier, immer wieder kommen sie im Gespräch darauf zurück. Den ganzen Tag über haben sie ihre Praxiskleidung aus München, den blauen Kasack, die blauen Hosen, getragen – „es war schön, sich keine Gedanken drüber zu machen, was man anzieht“, sagt Deborah Clement. „Man merkt, dass man diese Auswahl, die man hier hat, gar nicht braucht.“ Ob man freilich nicht nur auf begrenzte Zeit im Kloster, sondern auf Dauer, hier zuhause, mit nur drei Kleidungsstücken wie jeder Mönch in Kopan, leben will, mit morgens immer Reisbrei und mittags immer Suppe und Gemüse, darüber kann man schon grübeln. Ob man sich mit einem Paar Flipflops, einem Paar Wanderschuhe, einem Gebetsbuch und einer Tasse bescheiden könnte, wie jener Pilgermönch, dem sie auf ihrem zehntägigen Annapurna-Trekking nach der Arbeit in der Klosterklinik begegnet sind? Aber für solche Einwände sind ihre Eindrücke wohl noch zu frisch, ihre Begeisterung noch zu anhaltend.

„Helfen ist erfüllend, gibt so eine innere Zufriedenheit“, sagt Melissa Dirsch. „Wir sind ja so privilegiert, wir konnten studieren, wir sehen uns auch in der Verpflichtung, etwas für andere, für die Gemeinschaft zu tun“, ergänzt Deborah Clement. In Nepal sei ihnen auch so bewusst geworden, sagen beide, dass sie es in ihrem Beruf als Zahnärztinnen, bei all dem „Hightech“ hier, mit Menschen, mit Menschlichkeit zu tun haben – „hier ist ja alles so auf Effizienz, auf Produktivität getrimmt“. Leise klingt da Angst an, selbst in dieses Fahrwasser zu kommen, auch wenn man es als noch junger Mensch nicht will.

Sie werden auf jeden Fall, sagen sie, nicht zum letzten Mal in Kopan gewesen sein. Und sie werden künftig beim zahnärztlichen Hilfswerk der Malteser in München ehrenamtlich mitarbeiten, wo Menschen ohne Krankenversicherung behandelt werden. Vielleicht finden sie ja die Antwort auf die Frage, die sie im Kloster einmal gestellt haben? Ob man es in der westlichen Welt überhaupt zum „Enlightenment“, jenem spirituellen Zustand der Erleuchtung, bringen kann?