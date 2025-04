Wie fühlt es sich an, wieder bei den Eltern einzuziehen?

Von Lisa Mattern

Mehrere Umzugskartons stapeln sich im kleinen Kellerabteil des Schwabinger Mehrfamilienhauses. Darin befinden sich Pfannen, Tassen, Töpfe und Schüsseln. Neben den Kartons lehnt ein kahler Lattenrost an der Wand, der Bettrahmen in Einzelteilen daneben. Und auch die Umrisse einer Spülmaschine sind im schwachen Kellerlicht zu erkennen. Hier befindet sich Maximes Leben auf wenigen Quadratmetern. Vor gut einem halben Jahr hat Maxime Geay, 26, seine Wohnung geräumt, und ist wieder bei seiner Mutter eingezogen. Seine Möbel und seinen gesamter Hausstand hat er im engen Keller verstaut, nur zwei Koffer und seine Couch hat er mit in die Wohnung im ersten Stock genommen.