Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) hat auf eine umfangreiche Beschwerdeliste von Mieterinnen und Mietern der städtischen Tochtergesellschaft Münchner Wohnen reagiert und das Unternehmen in ungewöhnlich scharfer Form aufgefordert, sofort Abhilfe zu schaffen. Die Beschwerden der Mieter richten sich gegen den Beherbergungsbetrieb Homaris AG, der seit April das Erdgeschoss in der Liebherrstraße 16 gemietet hat; seitdem fühlen sich die 20 darüber wohnenden Familien immer wieder von Gästen der sogenannten „Serviced Apartments“ belästigt, unter anderem durch nächtlichen Lärm.

Es müsse nun „eine deutliche schärfere Gangart geben“, ließ Reiter am Freitag mitteilen: „Die Zeit der Nachsicht ist vorbei.“ Er habe veranlasst, „konsequent einzugreifen“. Um die nächtlichen Ruhestörungen zu unterbinden, habe die Münchner Wohnen einen Sicherheitsdienst engagiert, der von sofort an täglich von 18 bis 8 Uhr an Ort und Stelle dafür sorgen soll, dass die Hausordnung eingehalten wird. Zudem sei Homaris schriftlich abgemahnt und aufgefordert worden, für ordnungsgemäße Zustände zu sorgen. „Sollte dies nicht geschehen, werden wir die notwendigen Konsequenzen ziehen“, kündigte Reiter an.

Anfang September hatten die Mieterinnen und Mieter, in der Regel Angestellte der Stadt, eine Liste mit 150 Vorfällen in den fünf Monaten von April bis August ins Rathaus geschickt. Stefan Jagel, der Fraktionschef von Die Linke/Die Partei im Münchner Stadtrat, hatte daraufhin bereits strenge Maßnahmen gefordert und den OB als Aufsichtsratsvorsitzenden der Münchner Wohnen in die Pflicht und in die politische Verantwortung genommen.

Christian Müller, Geschäftsführer der Münchner Wohnen, wird in der Mitteilung mit den Worten zitiert: „Wir werden die Maßnahmen intensivieren, bis die nachbarschaftliche Situation zwischen den Bewohnerinnen und Bewohnern der Liebherrstraße nachhaltig gelöst ist.“ Die Mieter hatten der Münchner Wohnen unter anderem vorgeworfen, nicht auf ihre Beschwerden zu reagieren. Wie Reiter erklärte, gebe es an diesem Standort künftig „tägliche Kontrollen durch die Münchner Wohnen mit lückenloser Dokumentation und klaren Aufträgen zur Beseitigung der Missstände“.

Wie ein Sprecher der MW auf SZ-Nachfrage mitteilte, soll der Sicherheitsdienst zwischen 18 Uhr abends und 8 Uhr morgens „durchgängig Präsenz zeigen“; das solle in Form von Rundgängen „innerhalb und außerhalb des Gebäudes“ geschehen. Tagsüber sollen Mitarbeitende der MW an der Örtlichkeit Verstöße gegen die Hausordnung dokumentieren und beheben. Bei den Kosten für den Sicherheitsdienst sieht die „Münchner Wohnen“ das Homaris-Unternehmen in der Pflicht: „Die Kosten für den beauftragten Sicherheitsdienst werden diesem in Rechnung gestellt.“