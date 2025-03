Immobilien in München

Von Sebastian Krass

Neue Führungskrise bei der Münchner Wohnen: Die Bestellung von Doris Zoller von der kommissarischen zur dauerhaften Chefin der städtischen Wohnungsbaugesellschaft ist vorerst an erheblichem Widerstand aus Teilen des Aufsichtsrats gescheitert. Wie die SZ von Mitgliedern und aus dem Umfeld des Gremiums erfuhr, hat der Aufsichtsrat in einer Sitzung in der vergangenen Woche die Abstimmung über einen entsprechenden Vorschlag vertagt. Die Vorsitzende des Gremiums, Münchens dritte Bürgermeisterin Verena Dietl (SPD), hatte das Thema auf die Tagesordnung gesetzt.