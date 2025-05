Wer die Sache boshaft betrachten will, könnte sagen: War eh mal wieder an der Zeit für einen Rücktritt an der Spitze der Münchner Wohnen, der letzte ist ja erst fünf Wochen her. Damals warf die kommissarische Konzernchefin Doris Zoller überraschend hin, nun also ebenso unerwartet die Aufsichtsratsvorsitzende Verena Dietl (SPD). Für sie persönlich ist das hart, auch eine Niederlage. Für die Münchner Wohnen ist es die richtige Entscheidung.