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Städtische WohnbaugesellschaftSo stark könnten die Mieten bei der Münchner Wohnen steigen

Lesezeit: 4 Min.

Die Mieter der Münchner Wohnen haben seit mehr als sieben Jahren keine Mietererhöhung bekommen. Das wird sich bald wohl ändern.
Die Mieter der Münchner Wohnen haben seit mehr als sieben Jahren keine Mietererhöhung bekommen. Das wird sich bald wohl ändern.
Foto: Sven Hoppe/dpa

Seit Jahren profitieren die Mieter der Münchner Wohnen vom Mietenstopp – doch der läuft nun aus. Die Koalition ringt gerade um die Frage, wie viel mehr den Bewohnern zumutbar ist.

Von Heiner Effern und Sebastian Krass

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Etwa 150 000 Müncherinnen und Münchner, die in städtischen Wohnungen leben, müssen zum ersten Mal seit mehr als sieben Jahren wieder mit einer Mieterhöhung in ihrem Briefkasten rechnen. Wie massiv diese ausfallen wird, darüber ringen die Regierungsfraktionen von Grünen/Rosa Liste, SPD und FDP/Freie Wähler gerade hinter verschlossenen Türen. Die Vorstellungen schwanken zwischen einer Variante von zehn Prozent in fünf Jahren und der maximal rechtlich möglichen Option von 15 Prozent in drei Jahren. Fest steht bisher nur, dass es eine Ausnahme für Härtefälle geben soll.

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