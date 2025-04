Von Joachim Mölter

Leerstand von Wohnungen, Stau bei der Instandhaltung, mangelhafte Kommunikation mit Mietern: Die städtische Wohnungsgesellschaft Münchner Wohnen (MW) gerät zunehmend unter Druck. Am Mittwoch forderten mehrere Oppositionsfraktionen im Stadtrat Konsequenzen – bis hin zu einer „radikalen personellen Neuausrichtung“ mit Rücktritten der Geschäftsführung und des Aufsichtsrats, wie es in einem Antrag der ÖDP/München-Liste an Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) heißt. Die Fraktion von Die Linke/Die Partei verlangte zusätzlich eine Prüfung der Geschäftsbücher durch das Revisionsamt.