Münchner Westen:Stadt prüft Erhalt von Mobilitätsstationen

Mehrere Jahre lang waren Neuaubing, Westkreuz und Freiham Modellquartiere einer modernen Stadtentwicklung. "Smarter Together" nannte sich das europaweite Forschungsprojekt, für dessen Umsetzung München 3,12 Millionen Euro an Fördergeldern von der EU bekam. Mit dieser Finanzspritze errichtete die Stadt unter anderem acht Mobilitätsstationen, die nach Ende des Projekts eigentlich wieder hätten abgebaut werden sollen. So zumindest die Planung. Im Dezember vergangenen Jahres lief das Projekt nun aus, die bisherigen Angebote an den Mobilitätsstationen wurden eingestellt. Doch ein sofortiger Rückbau erfolgte nicht. Stattdessen wird laut Münchner Verkehrsgesellschaft jetzt "geprüft, inwieweit einzelne Komponenten der Mobilitätsstationen erhalten bleiben können", um eine spätere Re-Aktivierung bei Bedarf zu beschleunigen.