Sind wir mit unserer Umgebung noch im Einklang? Diese etwas esoterisch anmutende Frage stellt die Ausstellung "Spek/trum. Die Stadt als Resonanzkörper" im Münchner Werksviertel. Sie besteht aus ortsspezifischen Arbeiten im öffentlichen Raum, ergänzt durch Performances und weitere Aktionen. Den Auftakt machen am 14. Juli um 19 Uhr Lina Zylla und das Duo Aline Brugel & Rosine Nadjar mit zwei Klangkunst-Performances. Bei einem zweiten Eröffnungs-Programm am 28. Juli gehen ab 19 Uhr dann Alexandra Cumfe & Zahar Ghadimian sowie Stephanie Müller & Klaus E. Dietl auf akustische Tuchfühlung. Treffpunkt ist an beiden Abenden das Container Collective (Atelierstr. 4). Den Abschluss bildet am 23. Oktober die Podiumsdiskussion "In and Out of Context".

Spek/trum. Die Stadt als Resonanzkörper, Do., 14. Juli, 19 Uhr (Eröffnung) bis 23. Okt., Werksviertel-Mitte, Infos unter werksviertel-kunst.de/spektrum/