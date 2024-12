SZ Plus Juliane Köhler und Manfred Zapatka am Residenztheater : So wie einst bei Dieter Dorn

Juliane Köhler und Manfred Zapatka spielen Vater und Tochter in „Blind“ von Lot Vekemans. Der Abend am Residenztheater in München ist auf sie zugeschnitten und erinnert an frühere Zeiten.