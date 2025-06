Die Grenzen in den Köpfen zu verschieben – so hat Viktor Schenkel einmal seine Idee erklärt. Sie ist die Grundlage für den von ihm gegründeten Verein mit dem konsequenten Namen „Theater Grenzenlos“. Seit zehn Jahren bedeutet dies, mit jungen Geflüchteten, die unbegleitet nach Deutschland gekommen sind, Theater zu machen. Die Premiere und die zweite Aufführung ihrer neuen Produktion „Liebe“ spielen sie nun auf großer Bühne, nämlich im Münchner Volkstheater, am 25. und 26. Juni.