Volkstheater: Was die neue Spielzeit 2023/24 bringt

Elf Premieren soll es in der kommenden Saison am Münchner Volkstheater geben. Dabei werden einige große Stoffe neu gedacht - und etwas Lustiges gibt es auch.

Von Yvonne Poppek

Wer nach vorne blicken will, schaut oft noch einmal zurück. Volkstheater-Intendant Christian Stückl kann dies bei der Vorstellung der neuen Saison 2023/24 mit einiger Zufriedenheit tun. 2022/23 ist es dem Haus "relativ gut gegangen" sagt er. In Zahlen heißt das: elf Premieren, rund 130 000 Zuschauer, 82 Prozent Auslastung. Tatsächlich ist das mehr als nur "relativ gut", doch sei's drum. Der Blick geht eben in die neue Spielzeit, für die Stückl und sein Team einen Plan mit elf Premieren erstellt haben. Ergebnis: viele große, alte Texte mit ein paar jüngeren Einschüben.