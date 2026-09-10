Die erste Neuerung kriegt man mit, bevor die Pressekonferenz des Münchner Volkstheaters in dessen Restaurant beginnt: Es hat keinen Namen mehr. Das Restaurant. „Schmock“ ist weg. Christian Stückl , der Intendant des Volkstheaters, sagt dann auch gleich, dass Florian Gleibs, der Wirt, sich gerade ein neues Konzept ausdenkt, irgendwie bayerisch-italienisch, Name: Seppione. Eröffnet wird es zur ersten Premiere der neuen Spielzeit am 24. September. Und diese Premiere ist „Die Geierwally“.

Langjährige Freunde des Volkstheaters werden sich daran erinnern, dass es vor langer Zeit, im alten Haus, schon einmal eine „Geierwally“ gab, damals inszenierte Stückl selbst. Jetzt macht das Julia Prechsl, die mit dem Stück die Geschichte der Selbstermächtigung einer unangepassten, jungen Frau erzählen wird. Die Wally spielt Marlene Markt, damit ist die Selbstbestimmung bereits eingeschrieben. Dazu gibt es Tanz und einen Live-Musiker.

13 Neuproduktionen bringt das Volkstheater in dieser Saison heraus, jede einzelne davon macht neugierig, ein paar sind echte Knaller. Zum Beispiel der Besuch der Bayerischen Staatsoper. Der war schon vor vier Jahren geplant, jetzt findet er statt: Der Radikalkünstler Romeo Castellucci inszeniert „Koma“ von Georg Friedrich Haas. Das Libretto schrieb Händl Klaus, es geht um das, was der Titel sagt: Eine Frau liegt im Wachkoma. Die Inszenierung, Premiere ist am 5. Mai im Rahmen des „Ja, Mai“-Festivals der Staatsoper, ist ein echte Koproduktion: Das Gesangsensemble der Oper trifft auf die Schauspielerinnen und Schauspieler vom Volkstheater. Für München, wo staatliche und städtische Kultur-Institutionen weitgehend berührungsfrei nebeneinander her arbeiten, ist das eine geradezu sensationelle Innovation.

Mit Christian Stückl unterwegs nach Schloss Linderhof: Die Münchner Schriftstellerin Dana von Suffrin schreibt fürs Volkstheater ein Stück über König Ludwig II. Foto: Catherina Hess

Sensationell wird vielleicht noch etwas anderes: Stückl gab bei der Münchner Autorin und Historikerin Dana von Suffrin ein Stück über König Ludwig II. in Auftrag und wird dieses selbst inszenieren. Gemeinsam fuhren sie nach Schloss Linderhof und schauten sich die frisch renovierte Theatergrotte an, „wahnsinnig kitschig, der Goldthron ist so golden, dass man es gar nicht aushält“ (Stückl). Kitschig indes wird der Abend wohl nicht werden. Stückl: „Es wird ein ganz lustiges Projekt, glaube ich.“

Alle wichtigen Reihen gehen weiter, die Comedy übernimmt Freddy Ekué, es gibt Lesungen von Nina Sonnenberg, Mareike Fallwickl und Stefanie Sargnagel, Konzerte und das zweitägige Festival der „Alien Disko“. Das Festival „Radikal jung“ bleibt, trotz der sich in einem etwas ungeklärten Schwebezustand befindlichen Etatlage, „es gehört fest zu unserem Haus“ (Stückl).

Einige Regiedebüts kann man in dieser Saison erleben, Koen Verheijden inszeniert gar zum ersten Mal in Deutschland, „Im Wasser sind wir schwerelos“, eine schwule Liebesgeschichte im sozialistischen Polen der Achtzigerjahre nach dem Roman von Tomasz Jedrowski. Max Lindemann bringt Wolfgang Herrndorfs „Arbeit und Struktur“ auf die Bühne, es gibt Schillers „Räuber“, den „Zauberer von Oz“ und eh, vieles mehr.