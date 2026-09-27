Schon bevor es losgeht, ist das alles sehr lustig hier. Das Publikum kommt strumpfsockig in die Bühne 2 des Volkstheaters, in der bis auf einen kleinen Rest die normalen Sitzgelegenheiten durch Säcke ersetzt sind. Auf dem Boden ein dicker, grüner Flokati, in dem man die Zehen vergraben kann. Manche ordnen die Sitzsäcke neu, bilden Grüppchen, für Paare gibt es auch Doppelsäcke. Im Eck steht ein Campingzelt, aus dem bald Luise Deborah Daberkow herauskommen wird, mit der größten Verve prächtiger Verwunderung und schlechter Laune. Am Vorabend schlug sie hier, im Schwarzwald, ihr Zelt auf, wähnte sich allein. Und jetzt sind da viele Menschen, die sie anstarren. Zu Hause wartet ihr Freund vor der Tür ihrer Wohnung, in die er einziehen will. Davor floh ihre Louise in den Wald.

Der finnisch-norwegisch-dänische Theatermensch Heiki Riipinen hat mit dem Ensemble des Volkstheater einen ganz und gar wunderlichen Abend ersonnen. Der heißt „Philophobia“, was vielleicht Angst vorm Liebhaben bedeutet oder auch die Aufforderung sein kann, seine Ängste zu lieben. Es passt beides, denn die Veranstaltung ist ein „intergalaktisches Cruisen im dunklen Wald“.

Die Aufführung wirkt durchaus so, als sei sie in einem langen finnischen Winter ersonnen worden, da hat man viel Zeit, weil sonst nichts passiert. Nun präsentiert sie den größten Luxus, den man sich heutzutage vorstellen kann, den Luxus der vollendeten Ineffizienz. Das bedeutet keinerlei Mangel an Schönheit, nein, nein, das bedeutet, im strengen Theatersinn, dass eine halbe Stunde weniger auch nicht schlimm wäre. Einmal gibt es ein Loch von einer Viertelstunde, da passiert gar nichts mehr, außer ein paar Schwarzweißfilmausschnitten („Metropolis“, Murnaus „Faust“, Edward D. Woods „Plan 9“). Leider gibt es keine Bar im Flokatiraum.

Aber erst einmal tritt Baran Sönmez als Faust auf, der in Louise (und allen Frauen) Gretchen sieht und mit ihr einen Ausschnitt aus Ibsens „Nora“ darbieten wird. Jene Nora, die wie Louise keine Lust mehr auf ein Puppenheim hat. Zu diesem Zeitpunkt sind auch schon die außerirdischen Geschwister Eros und Tanna aufgetaucht. Nils Karsten und Liv Stapelfeldt sind sehr freundliche Wesen, auch wenn sie anfangs danach sinnen, die Menschheit zu dezimieren. Sie entscheiden sich aber für ein Picknick mit dem Publikum, was dankbar angenommen wird. Dabei entdecken sie ein Zauberwesen unter den Zuschauern, das wundervoll erzählt, obwohl es gar nicht zur Produktion gehört.

Das Personal wird vervollständigt durch den Maschinen-Mensch Lasse Stadelmann und seinen rührenden Staubsaugerroboter und eine Vampirin. Die Vampirin ist Ninsch Noé Stehlin, und Stehlin hat den besten Abend eines noch jungen Beruflebens, irrsinnig komisch, komplett entfesselt. Eine eigenartige Vampirin, die gerne ein Sonnenbad nimmt. Kurz vor Ende erzählt Stehlin die Geschichte, wie die Vampirin ihren Liebhaber aufaß, ihn sich einverleibte, ohne den erwünschten Effekt des Glücks. Ein Glück ist aber, wie Stehlin das erzählt.

Denn es geht um Liebe. Um die Angst davor, die Sehnsucht danach, es geht um etwas abenteuerliche Sexualpraktiken, die doch nur der Überwindung der Einsamkeit dienen sollen. Für den Moment der Aufführung ist diese überwunden. Am Ende macht der Maschinenmann Stadelmann den Flokati sauber, begleitet von Wolfgang Ambros, „de kinettn wo i schlof“. Und man weiß: So fabelhaft großartig hat man dieses Ensemble bislang kaum gesehen, weil alle das machen dürfen, worin sie zu Hause sind.