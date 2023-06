Wie sieht es aus mit Selfcare und Selbstoptimierung? Nele Stuhler und Jan Koslowski entdecken in ihrer Uraufführung von "Pension SchöllerInn!" am Volkstheater so einigen Wahnsinn.

Von Yvonne Poppek

Das normale Leben geht ganz schön an die Substanz. Wer möchte schon hinter dem zurückfallen, was alle Welt so vorgibt. Da ist es gut, dass es Mittel gibt, um in sich hineinzuhören, um schnell zu erkennen, wenn man die Kontrolle verliert über sich und die Fähigkeit, all den Bildern zu entsprechen, die es medial gibt, auf der Kinoleinwand oder bei Insta. Pillen und Kombucha, Retreats und Biografieberaterinnen, Reiki und Gruppentanz, die Auswahl ist ja da. Wer sich selbst ein Problem ist, ist auch dessen Lösung. Oder?