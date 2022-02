Von Christiane Lutz, München

Christian Stückl, Leiter der Passionsspiele Oberammergau und Intendant des Münchner Volkstheaters, hat einen leichten Herzinfarkt erlitten. Am Donnerstag vergangener Woche kam Stückl, 60, deshalb zur Behandlung in eine Münchner Klinik. Es gehe ihm den Umständen entsprechend gut, sagte Pressesprecher Frederik Mayet am Montag. Stückl wird bereits am Montag wieder aus dem Krankenhaus entlassen und wolle auch zeitnah mit den Proben weitermachen.

Die für vergangenen Samstag anberaumte erste große Volksprobe im Passionstheater mit rund 400 Menschen musste aber erst einmal verschoben werden. Die Vorbereitungen für die weltberühmten Passionsspiele laufen inzwischen wieder auf Hochtouren, seit einigen Wochen finden beinahe täglich Abendproben mit den Darstellern in Oberammergau statt. Stückl leitet diese Proben selbst und ist auch sonst für alle Entscheidungen zuständig. Das Münchner Volkstheater, das erst vergangenen Herbst seinen Neubau in der Tumblingerstraße eröffnete, gilt es für ihn dabei auch noch künstlerisch zu führen.

Die Passionsspiele gehen auf ein Gelübde aus dem Jahr 1633 zurück, als das Dorf gelobte, alle zehn Jahre die Geschichte vom Leiden Jesus aufzuführen, wenn sie künftig von der Pest verschont blieben. Stückls Krankheit ist ein erneuter kleiner Rückschlag für die Passionsspiele in Oberammergau, die im März 2020 wegen der Corona-Pandemie nur wenige Wochen vor der Premiere um zwei Jahre auf 2022 verschoben werden mussten. Mayet, der auch einer der beiden Jesus-Darsteller ist, sagte, die Premiere der Passionsspiele werde wie geplant am 14. Mai 2022 stattfinden.