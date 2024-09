Kritik von Yvonne Poppek, München

Wer schläft, ist nicht in dieser Welt. Was außen geschieht, kommt innen nicht an. „Es spielt keine Rolle. Aliens könnten landen, eine Heuschreckenplage könnte einfallen, und ich würde es zwar bemerken, mir aber nicht den Kopf darüber zerbrechen“, heißt es in Ottessa Moshfeghs Roman „Mein Jahr der Ruhe und Entspannung“ einmal. Und so behauptet das auch mit morgendlich-verträumtem Lächeln Liv Stapelfeldt in einem auf Hochglanz polierten Bühnenbild im Münchner Volkstheater. Um ihr Schlafen soll es in den kommenden zwei Stunden gehen. Die Befürchtung, dass dieser Bewusstseins-Nicht-Zustand ein möglicherweise lähmendes Thema für einen Theaterabend ist, wird sie am Ende zerstreut haben.