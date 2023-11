Da: Show her!

Von Yvonne Poppek

Zugegeben: Das Münchner Volkstheater müsste gerade nichts Neues erfinden. Der Umzug in die Tumblingerstraße ist zwar nicht mehr taufrisch, ließe sich aber als Ausrede nehmen, sich noch eingewöhnen zu müssen. Die Auslastung macht auch keine Sorgen, die liegt gerade bei mehr als 90 Prozent. Da könnte man sich auf dem Spiel- und Probenbetrieb, den Premieren, Lesungen, Konzerten, Podiumsdiskussionen und und und gemütlich ausruhen. Wobei das für eine bayerische Gemütlichkeit in Summe freilich viel ist. Für eine Münchner sowieso. Und Bayern, das weiß ja eh jeder, Bayern liegt in München.