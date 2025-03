Betriebskindergarten am Münchner Volkstheater

Das Münchner Volkstheater hat als erste Bühne in der Landeshauptstadt eine Kindertagesstätte in den eigenen Räumen eingerichtet. Das ist vorbildlich.

Kolumne von Yvonne Poppek

Schauspielerin! Schauspieler! Zweifelsfrei ist das ein Beruf mit mehr Glamour-Faktor als Angestellter in einem Konzern. Rechnungsprüfer versus Rampensau, es dürfte auf der Hand liegen, wer der schillerndere Gast auf einer Party wäre. Aber – und das mag jetzt eine Überraschung sein für alle, die das Künstlerdasein heroisch verklären – auch für Schauspieler gibt es ein Leben außerhalb der Bühne. Eines mit Kartoffelschälen, Freibadbesuch und Kreuzbandriss. Und ebenso eines mit Familie. Und jetzt darf jeder einmal kurz einen Tipp abgeben, welche Berufsgruppe die Nase vorne hat in puncto Kinderbetreuung mithilfe des Arbeitgebers. Die Künstler sind es in jedem Fall einmal nicht.