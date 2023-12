Von Yvonne Poppek, München

Am einfachsten ist es, sich etwas sehr Verschlungenes vorzustellen. Also Pfade zum Beispiel, Hirnwindungen oder auch, nicht ganz so appetitlich, den Darm. Etwas, von dem man nur weiß, dass es einen Anfang und ein Ende hat, aber wie viele Kurven dabei zu nehmen sind, ist ungewiss. Genauso wie die Frage, ob man nicht wieder in eine Sackgasse gerät oder in den Blinddarm. Zwischendurch rauscht viel überraschend Buntes vorbei. Wie Zuckerstreusel. Ob die nun einen Zusammenhang bilden, Gedanken zum Beispiel oder eine Mahlzeit, ist schwer zu erkennen. Man tappt jedenfalls ziemlich im Dunkeln, wenn man sich orientieren will. Irgendwann ist es geschafft. Der Abend liegt hinter einem. Er heißt "Hänsel & Gretel: A Sweet Escape".