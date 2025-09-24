Bonn Parks erste Münchner Inszenierung erhielt in der SZ augenblicklich einen hübschen Stempel: „Kultverdacht“. Seine im Herbst 2021 uraufgeführte Highschool-Oper „Gymnasium“ war schräg, überdreht, überspielte Schmerzpunkte mit Witz, ließ Songs in Jugendjargon sehr aberwitzig aufeinanderfolgen. Im neuen Haus an der Tumblingerstraße hatte Intendant Christian Stückl die Uraufführung sehr prominent an den Anfang der Eröffnungsphase platziert. Damit setzte er einen schillernden Akzent, den er zwei Jahre später mit Bonn Parks zweiter Inszenierung, der Unterwasser-Romcom „Alles ist aus, aber wir haben ja uns“ , wiederholte.

Zur diesjährigen Spielzeiteröffnung ist der Regisseur und Autor im Volkstheater zurück. Und die Erwartungen, dass auch diesmal etwas formal Übertouriges zu sehen sein, dass die Verzweiflung der Zeit mit fröhlicher Gelassenheit überzuckert wird, ist dementsprechend hoch.

„Glaube Liebe Roboter“ heißt die Uraufführung diesmal, ein Abend, der sich an Ödön von Horváths „Glaube Liebe Hoffnung“ orientiert. Der Text freilich ist neu, so wie immer bei Bonn Park. Und ebenfalls wie fast immer gestaltet Ben Roessler die Musik. Hinzu kommen Songs von Dagobert Jäger, die er eigens für die Uraufführung geschrieben hat. Ein paar interessante Zutaten sind da also schon zusammen.

Bonn Park, geboren 1987 in Berlin, hat bereits einen beeindruckenden Weg zurückgelegt. Der deutsch-koreanische Autor und Regisseur begann seine Laufbahn im Jugendclub der Volksbühne mit etwa 19 Jahren, wie er sagt. Damals habe er gar nicht gewusst, dass es Regisseure gibt oder Theaterautoren. Er dachte, im Theater gebe es nur Schauspieler. Im Umfeld von Pollesch, Carstorf, Schlingensief, Marthaler wurde diese Annahme freilich bald korrigiert.

Er studierte Szenisches Schreiben und Regie. 2011 gewann ein Stück von ihm den Innovationspreis beim Heidelberger Stückemarkt. Und von da an ging’s richtig los, er inszenierte seine Texte an der Volksbühne, den Schauspielhäusern in Düsseldorf, Frankfurt, Zürich Bern und weiteren, immer wieder erhielt er Auszeichnungen. Man kann sagen: Bonn Park kam schnell und gut an.

Bonn Park inszeniert zum dritten Mal am Münchner Volkstheater. Wie immer bringt er die Uraufführung seines eigenen Stücks auf die Bühne. (Foto: © Münchner Volkstheater)

So auch in München, wo er nun zum dritten Mal auf der großen Bühne des Volkstheaters inszeniert. Dabei stellt er sein Team durchaus vor Herausforderungen: Park schreibt an seinen Stücken meist bis zum letzten Moment. Das Ende für „Glaube Liebe Roboter“ beispielsweise steht erst seit diesem Wochenende, das Ensemble habe es zum ersten Mal am Montag gelesen, erzählt er bei einem Gespräch zwei Tage vor der Premiere. Dass er oft so knapp fertig ist, scheint ihm aber kein großes Kopfzerbrechen zu bereiten. Muffensausen? „Doch, manchmal schon. Aber eigentlich habe ich immer großes Vertrauen. Ich habe ein sehr tolles Team.“

Horváths Stück beginnt damit, dass die Hauptfigur Elisabeth ihre zukünftige Leiche an ein anatomisches Institut verkaufen will, die 150 Mark sollen ihr den Lebensunterhalt sichern. Park führt die Handlung weiter, Elisabeth taucht in einer nicht näher definierten Zeit nach ihrem Tod in dem anatomischen Institut wieder auf, die Forscher machen sie zum Roboter. Der gesamte Abend spiele im Institut, sagt Park. Quasi ein Horváth in Science Fiction.

„Diese Forscher haben das Anliegen, einfach Wissenschaft zu betreiben, der Neugier nachzugeben, über die Zukunft nachzudenken, ohne schlechte Gefühle dabei zu haben“, sagt Park. Das sei für ihn der Ausgangspunkt gewesen für sein Stück, „dass ich irgendwie das Gefühl habe, dass wir hier in Deutschland und hier im Westen schlechte Laune normalisiert haben“. Es sei üblich, sein Leben zu leben in dem Bewusstsein, dass die Welt bald untergehe. Permanent sei man den Nachrichten ausgesetzt, „man guckt aufs Handy und dann trinkt man seinen Kaffee und geht zum Yoga zu seiner kleinen Happiness-Insel“.

Horváth steckt er in ein lustiges Genre: Reclam

Diese Happiness-Insel habe er versucht, mit dem Labor auf der Bühne nachzubauen. Dort existiere, wonach man sich sehnt: die Ruhe, Konzentration, vielleicht Zuversicht für die Zukunft, während draußen ein Sturm tobt, die Welt vom Untergang gezeichnet ist.

Dass er Horváth zur Vorlage nimmt, hat übrigens einen Grund. „Ich fange immer mit einem Genre an“, sagt Bonn Park, dem mische er dann noch etwas Irritierendes bei. So gab es eben die Highschool-Oper, dann die Romcom unter Wasser. Horváth steckt er in ein sehr lustiges, nun ja, Genre: Reclam, das der kleinen gelben Bücher. „Ich finde Reclam im Theater einfach ein Genre, also Klassiker auf die Bühne bringen, und dann ziehen sich alle Anzüge an und sprechen in ein Mikrofon und man macht das modern und nimmt auch einen Fremdtext rein.“

Dabei sei Horváth für ihn „eine Art Tiktok-Kafka“, also „Kafka, aber ein ganz kurzer und lustiger“. Lustig übrigens, weil er so traurig ist, ausweglos und voller Missverständnisse. Was davon in Bonn Parks Sci-Fi-Horváth „Glaube Liebe Roboter“ übrig bleibt? Die Hoffnung ist es wohl nicht.

„Glaube Liebe Roboter“ von Bonn Park, Uraufführung, Premiere: Donnerstag, 25. September, 19.30 Uhr, Münchner Volkstheater