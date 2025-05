Dieses Monster hat gerade Hochkonjunktur im Theater: die berühmte, von Viktor Frankenstein geschaffene Kreatur. In Augsburg ist sie auf der Bühne zu sehen , in Bochum und Berlin, in Regensburg wird sie sich in der kommenden Spielzeit zeigen. Die Reihe lässt sich fortsetzen. Frankenstein und sein Monster sind quasi überall – und jetzt, zum Ende der Saison, gilt das auch für München . Philipp Arnold adaptiert den Roman von Mary Shelley für das Volkstheater. Und das, obwohl die aktuelle Beliebtheit dieses Stoffes ihn eigentlich eher gewarnt habe, wie er sagt. Aber die Faszination, sie ist einfach größer.

Kurz vor der Premiere an diesem Freitag, 23. Mai, hat sich Arnold etwas Zeit genommen, um über seine Idee zu „Frankenstein“ zu sprechen. Bei der Spielzeitpräsentation im vergangenen September stand noch nicht fest, welchen Text er am Ende der Saison auf die Bühne bringen will. Es ist also ein kurzfristigerer Entschluss. Dabei ist es auch für ihn eine besondere Arbeit: Es wird seine letzte Produktion als Hausregisseur am Volkstheater sein. Der 35-Jährige geht danach zurück nach Berlin. München hinterlässt er nun nach sechs Hausregie-Arbeiten noch sein Monster-Stück.

Was läuft im Tanz? : Bewegende Wochen im Frühling in München „Pink Floyd“ meets Bauhaus, George Gershwin trifft auf den großen Kollegen Igor Strawinsky – im Tanz ist vieles möglich. Und das International Dance Festival bringt München ohnehin in Bewegung. Von Jutta Czeguhn ...

„Die erste Idee war, etwas über Technik und Gefühl zu machen“, sagt er. In Zeiten von Social Media, Smartphones und Smileys mache die Technik permanent Vorschläge, wie Emotionen ihren Ausdruck finden können, oder gebe die Raster dafür vor. „Ich finde, da verwischt etwas“, sagt Arnold. Die Frage sei, wie man sich mittels Künstlicher Intelligenz eine andere Realität erschafft – und wie man darauf reagiert.

In dem Zusammenhang habe er erneut Mary Shelleys Roman gelesen. Darin erschafft Viktor Frankenstein einen künstlichen Menschen, flieht aber vor der Verantwortung, sich um sein Geschöpf zu kümmern. Am Ende rächt sich das Monster an ihm, tötet die Menschen, die er liebt, verfolgt Viktor Frankenstein bis ins ewige Eis.

„Wir legen den Fokus darauf, zu fragen, wie wir in einer erschaffenen Realität leben“, sagt Arnold. Dafür habe er sich mit seinem Team das Grund-Setting ausgedacht, dass eine KI das Bühnengeschehen steuere. Sprich: Am Anfang frage jemand, ob die KI ihm eine Geschichte erzählen könne – und diese Geschichte führt eben zu Frankenstein.

Wer sich an Philipp Arnolds jüngste Arbeiten am Volkstheater erinnert, wird wissen, dass er einen Hang zur Technik entwickelt hat. Insbesondere die Live-Kameras, deren Aufnahmen groß im Bühnenraum projiziert werden, dürften im Gedächtnis sein. Diese nutzte Arnold bei seiner sehr gelungenen Romanadaption von Erich Kästners „Fabian oder: Der Gang vor die Hunde“ und in der etwas wirren Uraufführung von „Unsterblichkeit oder: Die letzten sieben Worte Emilia Galottis“ durchaus exzessiv. In jener letzten Arbeit ließ er die Kameras richtiggehend verspielt auf den Köpfen von Plüsch-Luchsen montieren.

Seit August 2021 ist Philipp Arnold Hausregisseur am Münchner Volkstheater. Nun geht er zurück nach Berlin. (Foto: Sebastian Pircher)

Diesmal allerdings soll es diese Art von Live-Projektionen nicht geben. Dafür arbeitet er mit Vorproduziertem, um die Idee einer erzählenden KI auf der Bühne umzusetzen. Aufwendig sei auch dies, sagt der Regisseur. Die Grundbehauptung scheint perfekt sein zu müssen, um dann zum Kern kommen zu können: nämlich von den Figuren zu erzählen, von ihrer Verlorenheit in dieser Welt, ihrem Gefühl der Fremdheit.

Für „Frankenstein oder: Schmutzige Schöpfung“, wie der Abend am Volkstheater heißt, hat Arnold seine Fassung aus dem Roman von Mary Shelley und der Dramatisierung von Thomas Melle erstellt. Mit sechs Schauspielerinnen und Schauspielern will er die Geschichte auf die Bühne bringen. Dabei hat er die Titelfigur aufgespalten in Viktor, den Julian Gutmann spielen wird, und Frankenstein, dessen Part Cedric Stern übernimmt.

In dieser, von wem oder was auch immer geschaffenen Realität, ist der Mensch nicht einfach unterwegs, sondern er betrachtet sich permanent selbst, überprüft seine Rolle. So wie jemand, der sich während eines Stadtspaziergangs filmt und alles live online stellt – oder besser: eine bestimmte Version von sich veröffentlicht und sich dabei selbst wiederum beobachten kann. Was ist hier echt? Ist das noch zu unterscheiden? Solche Fragen, überhaupt die Auseinandersetzung mit Technik und KI ist am Theater derzeit eines der Top-Themen, was natürlich unmittelbar mit den vielen Frankenstein-Adaptionen zusammenhängt. Interessant dürfte bei Arnold sein, dass er zwar kritisch, aber doch sehr aufgeschlossen damit umgeht.

In jedem Fall ist diese Produktion seine Abschiedsinszenierung als Hausregisseur. „Ich habe hier sehr gerne gearbeitet“, sagt der 35-Jährige. Es sei toll gewesen, dass er probieren durfte, was er wollte, auch die Zusammenarbeit mit den Gewerken und dem Ensemble schätze er. Vier Jahre war er im künstlerischen Team des Volkstheaters, erlebte die Pandemie-Phase mit, ebenso wie die Eröffnung des Neubaus, ungewöhnliche Zeiten also. Jetzt sei ein guter Zeitpunkt, zu Neuem aufzubrechen, glaubt Arnold, „weil es im Guten auseinandergeht“. Ihn treibt es zurück nach Berlin. „Es hält wach, woanders hinzugehen“, glaubt er. In München bleibt aber zumindest erst einmal seine Version von Frankensteins Monster zurück.

Frankenstein oder: Schmutzige Schöpfung, Premiere: Freitag, 23. Mai, 19.30 Uhr, Münchner Volkstheater