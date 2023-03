Mit einem provokativen Blick auf den Generationenkonflikt beginnt das Festival "Radikal jung". Rieke Süßkow brachte so Peter Handkes "Zwiegespräch" am Burgtheater heraus.

Das Programm für "Radikal jung" steht. Das Festival für junge Regie, das am 27. April am Münchner Volkstheater beginnt, holt die großen Stoffe auf die Bühne. Das klingt reizvoll.

Von Yvonne Poppek

Kulturreferent Anton Biebl hat offensichtlich in die ganz große Schublade mit Lob gegriffen. Eine Pressekonferenz im Münchner Volkstheater sei stets schön, "weil es immer gute Nachrichten gibt", sagte er. Damit meinte er zum einen die beeindruckenden Auslastungszahlen des Hauses, etwa die 96 Prozent im Januar, "fast kommunistische Werte". Zum anderen galt sein Lob dem "Radikal jung", dem im deutschsprachigen Raum einmaligen Festival für junge Regie. Am 27. April beginnt das neuntägige Treffen, das 2005 erstmals stattfand. Und das Programm dazu klingt tatsächlich so, als müsste man bald eine weitere Schublade mit vielen schönen Wörtern aufziehen.

Für "Radikal jung" habe das vierköpfige Kuratorenteam 70 bis 80 Produktionen gesichtet, sagte Festivalleiter Jens Hillje. 13 sind eingeladen, davon zehn aus Deutschland. Festzustellen sei, dass sich die jungen Regisseurinnen und Regisseure wieder den "großen Stoffen" zuwenden. Sie unternehmen den Versuch, aus ihren ,Bubbles' auszubrechen" und Erfahrungen zu reflektieren, die "uns alle" in jüngster Zeit getroffen hätten. Sprich: Nach der Konzentration auf Ich- und Identitätsfragen in der Ausgabe 2022 rücken nun gesellschaftspolitische Auseinandersetzungen und solche mit literarischen Texten ins Zentrum.

Eröffnet wird das Festival mit Peter Handkes "Zwiegespräch", das Rieke Süßkow als provokativen Generationen-Clash am Burgtheater Wien inszeniert hat. Um nur ein paar weitere der Eingeladenen zu nennen: Von Isabelle Redfern und Katharina Stoll kommt die Berliner Uraufführung "Sistas!" nach Tschechows "Drei Schwestern", im Zentrum drei schwarze Deutsche in den Neunzigerjahren und ihr Traum von einem identitätsstiftenden Sehnsuchtsort. Aus Magdeburg ist Jan Friedrichs "Woyzeck"-Überschreibung in einem Computerspiel-Setting eingeladen. Das Institut für Medien, Politik & Theater aus Innsbruck hat ein Sittenstück über den Alpentourismus entwickelt, der ukrainische Regisseur Stas Zhyrkov erzählt vor der Folie von "Odysseus" vom nicht enden wollenden Krieg.

Traditionell ist auch eine Volkstheater-Produktion dabei, diesmal Mathias Spaans großartigem Abend "8 1/2 Millionen". Mit all dem hat sich Volkstheater-Intendant Christan Stückl ein Ziel gesetzt: weit mehr als die 75 Prozent Auslastung von 2022 zu erreichen. Blickt man auf die Zahlen von vor Corona und das reizvolle Festivalprogramm, dürfte das nicht allzu schwer fallen.