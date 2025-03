Es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute ist: Das diesjährige Programm des Festivals für junge Regie „Radikal jung“ am Münchner Volkstheater macht sofort wieder große Lust. 14 Produktionen aus dem deutschsprachigen Raum sind eingeladen, neue, spannende Theaterhandschriften, die vom 27. April bis zum 4. Mai in dem Haus an der Tumblingerstraße zu sehen sein werden. Wofür man sonst viel reisen müsste, um seinen geistigen Horizont zu erweitern, das gibt es kompakt am Volkstheater. Danke dafür an das Haus, an die Jury, das sollte man eigentlich jedes Jahr sagen.

Womit man gleich bei der schlechten Nachricht ist. Volkstheaterintendant Christian Stückl war sich auf der Pressekonferenz am Donnerstagvormittag nicht mehr sicher, ob „Radikal jung“ aufrechtzuerhalten ist. Der Spardruck, der im Zuge der Etatkürzungen auch auf den Theatern lastet, ist groß. „Lange können wir das nicht durchhalten“, sagte er. Auch wenn alle daran arbeiten, dass „Radikal jung“ auch im kommenden Jahr stattfindet, so scheint in diesen Zeiten nichts mehr unantastbar zu sein.

Schlimmstenfalls könnte das größte Festival an einem Theater Münchens mit Renommee in der gesamten deutschsprachigen Theaterwelt entfallen. „Radikal jung“ hat Strahlkraft in die Stadt hinein und aus der Stadt heraus. Das aufzugeben, wäre ein Fanal für den im Gange befindlichen Austrocknungsprozess der Kulturszene in der bayerischen Landeshauptstadt.

Volkstheater-Intendant Christian Stückl (Mitte) stellte mit der Jury aus Hannah Mey, Leon Frisch, Christine Wahl und C.Bernd Sucher (von links) das Programm vor. (Foto: Gabriela Neeb)

Gleichwohl: Die 19. Ausgabe des Festivals steht. Die kurzfristig neu zusammengesetzte Jury, bestehend aus den beiden Langzeit-Mitgliedern und Theaterkritikern Christine Wahl und C. Bernd Sucher und den neu hinzugekommenen Volkstheater-Dramaturgen Hannah Mey und Leon Frisch, scheint sich zumindest in einem Punkt sehr einig gewesen zu sein: dem Hang zur Originalität. Egal, welche Inszenierung sie vorstellten, stets leuchtete ein überraschender Zugriff, ein unerwartetes Detail, ungewöhnliche Kombinationen als Grund für die Einladung durch.

Alles ist dabei, vom Theaterklassiker über die Romanadaption, die Stückentwicklung bis zur Performance. Das zeigt schon der Eröffnungstag, der mit der Romanadaption „Unser Deutschlandmärchen“ von Dinçer Güçyeter beginnt. Die Regisseurin Antigone Akgün hat am Theater Aachen Güçyeters 2023 auf der Leipziger Buchmesse ausgezeichnete Mehrgenerationen-Geschichte eingerichtet, die von türkischen Einwanderern, vor allem von den starken Frauen in Deutschland handelt. Aus dem Theaterhaus Jena kommt die Uraufführung „rhapsody“, die in neun Bildern fiebertraumartig von Angst erzählt, Text und Regie stammen von Azeret Koua. Und mit dem Borchert-Drama „Draußen vor der Tür“ stellt sich Adrian Figueroa diesmal mit einem Klassiker in München vor, nachdem er 2024 ein großes Publikum mit seinem Wolfgang Herrndorf-Abend „Arbeit und Struktur“ berührt hat. Die Produktion kommt vom Düsseldorfer Schauspielhaus.

Einegladen nach Münchsen ist auch der Wiener Publikumsrenner „Aufstieg und Fall des Herrn René Benko“ von und mit Calle Fuhr. (Foto: Marcel Urlaub)

Aus zwei großen Berliner Häusern sind diesmal drei Inszenierungen bei „Radikal jung“. Von der Volksbühne die Performance „Sally – Mein Leben im Drag“ von und mit Meo Wulf und das an „1001 Nacht“ angelehnte Erotikabenteuer „Weiße Witwe“ von Kurdwin Ayub. An Leonie Rebentisch und ihre Inszenierung am Berliner Ensemble ging die Einladung für „Gittersee“, die Adaption von Charlotte Gneuß’ DDR-Roman.

Calle Fuhr, der bei „Radikal jung“ schon sein Recherchestück „Das Kraftwerk“ vorgestellt hat, kommt diesmal aus Wien mit seinem Doku-Stück „Aufstieg und Fall des Herrn René Benko“, das am Wiener Volkstheater aufgrund der hohen Nachfrage öfters von der kleinen auf die große Bühne umziehen musste. Das Volkstheater selbst steuert Camus’ „Caligula“ in der Regie von Ran Chai Bar-zvi bei. Kleine, feine Produktionen finden sich aber auch im Programm, wie etwa die berührende Performance „Rachel und ich“ von Lulu Obermayer und Rachel Troy, uraufgeführt am Münchner Theater HochX. Der Vorverkauf für dieses sehr beliebte, besucherstarke Festival hat begonnen. Möge das nicht das letzte Mal so sein.