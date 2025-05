Von Yvonne Poppek

In diesen Tagen geht ein Leuchten vom Schlachthofviertel aus. Und das liegt an den vielen Menschen an, im und um das Münchner Volkstheater herum. Zum 19. Mal läuft das Festival „Radikal jung“ für junge Regie, am Donnerstag war Halbzeit. Acht Tage lang sind 14 Produktionen aus neun Städten zu sehen. Sie sind das Herzstück, um das herum sich eines der schönsten Treffen des Jahres rankt. Theaterleute und Neugierige, Bühnen-Aficionados und Neulinge, Partyvolk und Gedankenwälzer, alles kommt und bleibt lange, schaut Theater, tauscht sich aus, die Stimmung ist so warm und seiden wie der Himmel über München.