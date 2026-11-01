Eine solche Sendung ist nicht auszuhalten. Dummes Geschwätz, politische Manöver, null Erkenntnis. In der Mitte der Talkshow-Gäste hockt eine Moderatorin, deren Schulterpolster ungefähr so aufgeplustert sind wie ihre roten Lippen. Doktor Julia Schwab zieht gerne die Augenbrauen zusammen und fixiert ihr Gegenüber. Vorgespielte Kompetenz, geheucheltes Interesse, eigentlich lässt sie sich von ihrem Sitznachbarn lieber etwas befummeln. Zwischendurch schleudert sie eine ihrer pseudokritischen Fragen heraus oder, noch schlimmer, animiert zum Abstimmungsspiel „Ausrotten oder nicht?“.