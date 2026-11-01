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Münchner VolkstheaterIbsens „Volksfeind“ als Comedy-Talkshow

Lesezeit: 3 Min.

Jeder verfolgt im „Ein Volksfeind“ seine eigenen Interessen, so auch der Redakteur Hovstad (Cedric Stern) und der Bürgermeister (Pascal Fligg).
Jeder verfolgt im „Ein Volksfeind“ seine eigenen Interessen, so auch der Redakteur Hovstad (Cedric Stern) und der Bürgermeister (Pascal Fligg).
Foto: Gabriela Neeb

Sapir Heller inszeniert Henrik Ibsens „Ein Volksfeind“ am Münchner Volkstheater und verbindet das Umweltskandal-Drama mit Politsatire. Das ist rasant, aber harmloser als die Realität.

Kritik von Yvonne Poppek

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Eine solche Sendung ist nicht auszuhalten. Dummes Geschwätz, politische Manöver, null Erkenntnis. In der Mitte der Talkshow-Gäste hockt eine Moderatorin, deren Schulterpolster ungefähr so aufgeplustert sind wie ihre roten Lippen. Doktor Julia Schwab zieht gerne die Augenbrauen zusammen und fixiert ihr Gegenüber. Vorgespielte Kompetenz, geheucheltes Interesse, eigentlich lässt sie sich von ihrem Sitznachbarn lieber etwas befummeln. Zwischendurch schleudert sie eine ihrer pseudokritischen Fragen heraus oder, noch schlimmer, animiert zum Abstimmungsspiel „Ausrotten oder nicht?“.

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Von Yvonne Poppek

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