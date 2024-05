Von Yvonne Poppek

Mathias Spaan könnte auch ein Handwerker sein. Zumindest sieht er im ersten Moment so aus, in seiner blauen Arbeitsjacke und mit der blauen Kappe auf dem Kopf. Da steht allerdings "Sauerland Kurier" drauf, und überhaupt arbeitet er nicht an einer Werkbank, sondern auf der Probebühne im Münchner Volkstheater. Mathias Spaan ist Regisseur, seine aktuelle Produktion ist der Theaterklassiker "Der zerbrochne Krug" von Heinrich von Kleist. Und wenn man Spaan nun zuhört, wie er über die Inszenierung spricht, dann kommt erneut ein Handwerker-Flair auf. In einem Gespräch knapp zwei Wochen vor der Premiere sagt er nämlich: "Ich würde mich schon als Tüftler bezeichnen."