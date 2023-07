Von Yvonne Poppek

Christian Stückl soll bis zur Spielzeit 2029/2030 Intendant des Münchner Volkstheaters bleiben. Dies hat der Aufsichtsrat in seiner Sitzung am 25. Juli einstimmig beschlossen. Stückls Vertrag wird dementsprechend um weitere fünf Jahre verlängert, bislang lief er bis 2025. Der heute 61-Jährige leitet seit 2002 das Haus.

Das Münchner Volkstheater hat Stückl in einer schweren Krise übernommen. Der damalige Münchner Oberbürgermeister Christian Ude hatte ihn ermutigt - Stückl führte die Bühne, die damals noch an der Brienner Straße beheimatet war, fortan in den Erfolg. Und dieser hält bis heute an. Kulturreferent Anton Biebl spricht regelmäßig von "kommunistischen Werten", wenn er auf die Auslastungszahlen des Hauses blickt. Monate mit mehr als 90 Prozent sind keine Seltenheit.

2021 zog das Volkstheater von der Brienner Straße in einen Neubau an der Tumblinger Straße. Dass dieses Theater gebaut wurde, ist einer von Stückls großen Erfolgen. Dass er dort nun noch weiter wirken, sein junges Ensemble weiter entwickeln kann, zeigt die Dankbarkeit und die Wertschätzung, die man ihm entgegenbringt. Stückl sagt dazu: "Ich freue mich sehr, es über die Startphase hinaus künstlerisch verantworten zu dürfen. Für das große Vertrauen, das mir all die Jahre entgegengebracht wird, bedanke ich mich."

Stückl ist ein Theatermensch mit unglaublicher Energie. Er leitet nicht nur das Volkstheater, sondern ist auch Spielleiter der Passionsspiele in Oberammergau. Anfang 2022 gab es einen Schreckmoment, als er kurz nach der Eröffnung des neuen Hauses und in der Probenzeit zu den Passionsspielen einen Herzinfarkt erlitt, von dem er sich allerdings schnell wieder erholte.

Der 61-Jährige gehört zu den regieführenden Intendanten. Stückl bringt Klassiker von Shakespeare ebenso auf die Bühne, wie eine Romanadaption von Juli Zehs "Unter Leuten" oder ein gesellschafts- und kirchenkritisches Stück wie "Bilder von uns" von Thomas Melle. Diese Mischung setzt sich in den Inszenierungen fort, die im Volkstheater zu sehen sind: Der Spielplan reicht vom stets ausverkauften "Brandner Kasper" bis hin zu experimentelleren Uraufführungen wie "Pension SchöllerInn!".

Seit 2005 holt er zudem jährlich mit dem Festival "Radikal jung" Produktionen junger Regisseurinnen und Regisseure ans Haus - zum größten Theaterfestival in München. Dieses ist, wie fast nicht anders zu erwarten, ein Erfolg. Bei der diesjährigen 18. Ausgabe lag die Auslastung bei 96 Prozent.