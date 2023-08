Christian Stückl soll bis 2030 Intendant des Volkstheaters bleiben. Dann wird er fast drei Jahrzehnte lang die Münchner Theaterszene geprägt haben. Grund genug, um über das zu reden, was geht und was bleibt.

Interview von Yvonne Poppek

Die Sommerpause hat begonnen, deswegen stört die Baustelle vor dem Volkstheater nicht. Auf dem Vorplatz steht großes Gerät, Erneuerungen an der Pflasterung. Drinnen im Theater ist es weitgehend leer. Für Intendant Christian Stückl endet gerade die zweite Spielzeit im neuen Haus, seine 21. insgesamt am Volkstheater. Und er soll noch bleiben - sein Vertrag wurde soeben bis 2030 verlängert, da wäre er dann 28 Jahre Intendant. So lange wie Dieter Dorn an den Kammerspielen und dem Residenztheater zusammen. Seit mehr als vier Jahrzehnten prägt er zudem die Passionsspiele in Oberammergau. Ein guter Moment, um mit dem heute 61-jährigen über Neuanfänge, Veränderungen, Zukünftiges und Vergangenes, eben über Zeit zu sprechen.