„Der Brandner Kaspar und das ewig' Leben“ am Volkstheater

Am 7. April 2005 feierte „Der Brandner Kaspar und das ewig’ Leben“ am Münchner Volkstheater Premiere – und ist bis heute stets ausverkauft. Dabei wollte Christian Stückl das bayerische Volksstück zuerst gar nicht inszenieren. Wieso eigentlich?

Von Yvonne Poppek

„Der Brandner Kaspar und das ewig’ Leben“ ist längst Kult. Seit 20 Jahren steht die Inszenierung von Christian Stückl auf dem Spielplan des Volkstheaters. Die Besetzung um Maximilian Brückner als Boandlkramer und Alexander Duda als Brandner Kaspar, die bei der Premiere am 7. April 2005 dabei war, hat sich kaum geändert. Zwar ist niemand mehr Ensemblemitglied, trotzdem gibt es immer noch zehn, zwölf Aufführungen im Jahr, die stets und sehr schnell ausverkauft sind. 383 Mal haben sie den „Brandner Kaspar“ nun gespielt, am Volkstheater, in Oberammergau, Bozen, Riedering und Rio. Eine Rückschau.