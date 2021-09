Während andere Veranstaltungsorte in den Lockdowns brachlagen, wurde im neuen Münchner Volkstheater auf Hochtouren gewerkelt. Welche Neuerungen hinter dem eleganten Torbogen des Neubaus warten und wie die Ideen von Architekten Arno Lederer nun in natura aussehen - davon können sich Interessierte am Wochenende selbst ein Bild machen. Freitag von 16 Uhr an und Samstag von 11 Uhr an dürfen Besucher sich an Ort und Stelle für Führungen in kleinen Gruppen anmelden. Im neuen Innenhof spielen parallel dazu die Bridgetones und abends die Express Brass Band, am Folgetag dann Ami Warning und Matthew Austin und Singer und Songwriter Philip Bradatsch. Am Samstag dürfen sich die Besucher außerdem auf ein Weißwurstfrühstück mit den Riederinger Musikanten freuen, der Eintritt ist frei.