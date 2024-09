Was tun in einer Welt, die jedes Jahr vor neuen und noch größeren Herausforderungen steht? Die offene Akademie der Münchner Volkshochschule liefert keine Antworten – aber wichtige Informationen. Das neue Programm präsentiert eine Vielzahl von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die in Podien und Vortragsreihen über aktuelle Themen in Politik, Kultur, Umwelt und Gesundheit informieren und Diskussionsräume öffnen. Der Fokus des Herbstprogramms liegt dabei auf China und dem Thema Demokratie –und präsentiert hochaktuelle Inhalte, die zum Weiterdenken und Erfahrungsaustausch anregen.

Chinas Ambivalenz

Am 10. Februar feierte China das Neue Lunarjahr. Verabschiedet wurde der Wasserhase und willkommen geheißen der Holzdrache – ein Symbol für Stärke, Wachstum und Glück. Die Münchner Volkshochschule öffnet unter dem Motto „China. Im Jahr des Drachen“ den Dialog zwischen München und dem rätselhaften China und stellt damit ein faszinierendes und widersprüchliches Land vor, das zu Deutschland größten Handelspartnern in Asien zählt. Eröffnet wird die neue Reihe von SZ-Korrespondent Kai Strittmatter, der über die Volksrepublik unter Staatspräsident Xi Jinping diskutiert (9.10.).

Detailansicht öffnen Im November 2023 protestiert eine als "Oma Wong" bekannte Demokratieaktivistin, während die Schlussplädoyers in Hongkongs größtem Prozess zur nationalen Sicherheit gegen 47 Demokratiebefürworter beginnen. (Foto: Louise Delmotte/dpa)

Aktivist Ray Wong spricht über die politische Situation unter dem kommunistischen Regime sowie über die Demokratie- und Freiheitsbewegungen in Hongkong (22.10.). In einem Vortrag über die Geschichte und Gegenwart von Taiwan erörtert Stephan Thome die angespannte Lage der Insel zwischen Diktatur und Demokratie (30.10.). Vervollständigt wird das Programm durch Vorträge über die Ein-Kind-Politik (17.10.) und die Balance zwischen Mega-Wirtschaft und Umweltschutz (19.10.). Auch die Entwicklungsstrategien dieser Großmacht (6.11.), der Überwachungsstaat (12.11.) und die Einflüsse der Corona-Pandemie auf die Artenvielfalt und Lebensräume (26.11.) werden analysiert.

Zusätzlich zur Ausstellung „China – blicke – dialoge“ in der Aspekte Galerie, die am 23.10. eröffnet, werden besondere Dokumentarfilme gratis im Einstein 28 gezeigt, die neue Perspektiven schaffen. Filmästhetisch und politisch analytisch präsentieren vier verschiedene Filme vier unterschiedliche Blickwinkel auf das aktuelle China (ab 17.10.). Neben der begleitenden Ringvorlesung über den Reichtum der Denkwelt Chinas von Konfuzius bis zur Gegenwart (ab 13.11.) geben vier weitere Vorträge als Donnerstags-Kolleg Einblicke in die Beziehungsgeschichte von Europa und Asien und nehmen mit auf eine Reise zu Marco Polo (ab dem 24.10.).

Nicht in bester Verfassung

Detailansicht öffnen Der Politikwissenschaftler Hans Vorländer spricht über Deutschlands gefährdete Demokratie. (Foto: Klaus Gigga)

Die Demokratie und ihre Grundwerte stehen aktuell vor diversen Herausforderungen. Gründe für eine Gefährdung gibt es zahlreiche. Besonders der Zuwachs von autokratischen Denktraditionen, wie etwa in China, aber auch populistisches und rechtes Gedankengut schwächen die Demokratie. In der Veranstaltungsreihe „Demokratie unter Druck“, zeigen verschiedene Podiumsgespräche Gefahren und Möglichkeiten auf. Der Politikwissenschaftler Hans Vorländer spricht über Deutschlands gefährdete Demokratie und darüber, wie wichtig gesellschaftlicher Zusammenhalt in diesen Zeiten ist (17.9.).

Detailansicht öffnen Jurist und Schriftsteller Maximilian Steinbeis zeigt Strategien gegen die populistische Übernahme auf. (Foto: Maurice Weiss/Ostkreuz)

Wie verwundbar ist die Demokratie, in Anbetracht der populistischen Übernahme? Über diese Frage und über die daraus resultierenden Strategien diskutiert Jurist und Schriftsteller Maximilian Steinbeis (23.9.). Auch die von Stephan Bierling, Professor für internationale Politik und transatlantische Beziehungen, als „unvereinigte Staaten von Amerika“ bezeichneten Vereinigten Staaten haben mit einer parteipolitischen Polarisierung und einer demokratiefernen Präsidentschaftswahl zu kämpfen. Bierling spricht in seinem Vortrag über die Zukunft der amerikanischen Demokratie (8.10.). Passend zu diesem Programm findet am 2. Oktober in München „Die lange Nacht der Demokratie 2024“ statt. Innerhalb eines interaktiven Formats wird der Zusammenhalt der Gesellschaft innerhalb einer sich stetig wandelnden und vor Herausforderungen stehenden Demokratie besprochen.

Abrechnung mit dem Anthropozän

Detailansicht öffnen Die Filmemacher Nicholas de Pencier und Jennifer Baichwal dokumentieren in "Die Epoche des Menschen", wie wir die Erde zur Industrielandschaft umgeformt haben. (Foto: Happy Entertainment)

Detailansicht öffnen Das Zusammenspiel von Finanzsystem, Schulden und Klimawandel dokumentiert Carmen Losmann in "Oeconomia". (Foto: Neue Visionen Filmverleih)

Unter dem Titel „Jetzt wird wieder in die Hände gespuckt…?“ startet der Münchner Klimaherbst in die 18. Runde. Thematisch geht es in diesem Jahr um Arbeit, Wirtschaft und Finanzen. Das Netzwerk stellt damit deutlich den Klimawandel dem Wirtschaftssystem sowie dem Kapitalismus gegenüber. Ein Dreieck, in dem eins das andere bedingt und aufs andauernde beeinflusst.

Detailansicht öffnen Die Fürstenfeldbrucker Autorin und Tassilo-Preisträgerin Theresa Hannig im vergangenen Jahr in Berlin. (Foto: Jan Michalko)

Zum Auftakt liest die Science-Fiction Autorin Theresa Hannig aus ihrem Roman „Pantopia“ und eröffnet anschließend eine Diskussionsrunde zu KI und nachhaltigen Wirtschaftssystemen (8.10.). Kann die Stadt München bei dem stetigen (wirtschaftlichen) Wachstum die zum Ziel gesetzte und notwendige Klimaneutralität 2035 erreichen? Innerhalb eines Podiumsgesprächs diskutieren Gäste über klimagerechte und gemeinwohlorientierte Wirtschaft, Arbeitsweisen sowie über Kommunalfinanzen (15.10.). In ihrem Dokumentarfilm „Oeconomia“ thematisiert die Regisseurin Carmen Losmann die Zusammenhänge von Finanzsystem, Schulden und Klimawandel (27.10.). Die Ziele und Möglichkeiten einer regenerativen Kreislaufwirtschaft können durch ein interaktives Puzzle-Format erkundet werden (29.10.). Wie bereits in den vorherigen Jahren ermöglicht die Reihe „Green Visions“ eine Auseinandersetzung mit den dramatischen Auswirkungen des Klimawandels. Der Dokumentarfilm „Die Epoche des Menschen – Das Anthropozän“ zeigt die systematische Zerstörung der Erde durch die Menschen (22.10.).

Lion Feuchtwanger und Truman Capote

Detailansicht öffnen Lion Feuchtwanger (Foto: DHM/MVHS)

Aus Anlass des 140. Geburtstags von Lion Feuchtwanger in diesem Jahr findet eine kostenlose Lesenacht im HP8 statt (18.10.). Gelesen wird der eng mit München verbundene Schlüsselroman „Erfolg“ von 1930. Das Werk, das aktueller denn je erscheint, thematisiert Münchens Eigenheiten sowie den lokalen Kunst- und Literaturbetrieb. Das literarische Programm wird durch den Vortrag des Schriftstellers Arwed Vogel ergänzt, der den Prozess der Romanentstehung und den Weg von der Idee bis zum fertigen Werk erläutert (13.10.). Zudem wird am 30. September ein weiteres Jubiläum gefeiert: Der US-amerikanische Autor Truman Capote hätte in diesem Jahr seinen 100. Geburtstag. Zu seinen Ehren gibt es im Kontext der Vortragsreihe „Die Großen der Literatur“ ein Werkporträt (13.10.). In dieser Reihe wird ebenfalls Gotthold Ephraim Lessing vorgestellt, einschließlich seines Theaters der Aufklärung sowie seiner Schrift „Laokoon“, die sich mit den wesentlichen Unterschieden von Kunst und Literatur befasst (24.11.).

Es leuchten die Sterne

Detailansicht öffnen In diesem Sommer ließ Jonas Kaufmann Puccinis Sterne für seine "Tosca" (Eleonora Buratto) und das Münchner Publikum auf dem Max-Joseph-Platz leuchten. (Foto: Robert Haas)

Autor und SZ-Musikkritiker Harald Eggebrecht präsentiert in der Veranstaltungsreihe „Klassikstars“ herausragende Solisten und Solistinnen. Zu hören sind Violinistin Isaebelle Faust und Alexander Melnikow am Piano (9.10.) sowie Pianist Grigorij Sokolov und Augustin Hadelich an der Violine (6.11.). Audio- und Videoaufnahmen charakterisieren ihre einzigartige Virtuosität, musikalische Fantasie und instrumentale Qualität. Unter dem Titel „E lucevan le stelle“, der berühmten Arie aus „Tosca“, ist aus Anlass seines 100. Todestags eine Vortragsreihe dem italienischen Komponisten Giacomo Puccini (16.10.) gewidmet. Thematisiert werden seine frühen Opern sowie der Welterfolg „La Bohéme“ von 1896. Im Einstein 28 wird Mozarts erstes Drama „Die Entführung aus dem Serail“ als Opernfilm gezeigt (20.10.).

Depressionen im Alter

Detailansicht öffnen Wege aus der Altersdepression zeigen gleich mehrere Vorträge auf. (Foto: Dmitry Berkut/De Visu - stock.adobe.com)

Die offene Akademie präsentiert verschiedene Veranstaltungen rund um die Gesundheit. Unter anderem werden Möglichkeiten zur Bewältigung von Tinnitus-Symptomen aufgezeigt (19.9.). Professor Robert Perneczky, Facharzt für Psychotherapie, Psychiatrie und Geriatrie, und Eva-Marie Kayser vomGerontopsychiatrischen Dienst München Ost sprechen über Depressionen im Alter und wie sie erkannt werden können (20.11.). Passend dazu hält Alternativmediziner Ralf Giere einen Vortrag über die Behandlung von Depressionen und Ängsten (26.11.). Neben Veranstaltungen zu Knie-Arthrose und Arthritis (01.10.) sowie Ayurveda (14.10.) spricht VHS-Dozentin Verena Weihbrecht in ihrem Vortrag über Rauchen und erläutert mögliche Schritte zum rauchfreien Leben (15.10.). Essstörungen treffen viele Familien unerwartet. Caroline Wendt, Mutter von zwei ehemals magersüchtigen Töchtern, will in ihrem Vortrag zu Essstörungen in Familien aufklären und Angehörigen helfen (7.11.). Ebenfalls gibt es eine Informationsveranstaltung zur manuellen Schnarchtherapie (14.11.) sowie zu Kopf- und Bauchschmerzen bei Kindern und Jugendlichen (18.11.).

Von Madeira über die Azoren nach Korsika

Detailansicht öffnen Die Oberstadt mit der Treppe des Königs von Aragon auf weißen Kreidefelsen an der Südspitze Korsikas. (Foto: Angela to Roxel/IMAGO/imagebroker)

Neben wissenschaftlichen Vorträgen bietet die offene Akademie auch anregende Reisevorträge an. Reiseleiter Christian Krug erzählt etwa von Portugals grüner Atlantikinsel Madeira (30.9.) und von der Geschichte und den Landschaften der Mongolei (30.9.). Malerisch geht es weiter mit einem Vortrag über die Amalfiküste und ihre Kultur- und Naturschätze (8.10.) sowie über Mailand und die berühmten Gärten rund um den Lago Maggiore und den Comer See (4.11.).

Über die klassische Moderne und die Côte d’Azur spricht Kunst- und Kulturhistorikerin Marie-Louise Schmeer-Sturm in ihrem Vortrag (4.11.). Darauf folgen Beiträge zur portugiesischen Inselgruppe der Azoren (10.11.) und zu den Trekkingtouren in der Wildnis von Grönland (10.11.). Der Tourismus-Experte Mario Hecktor stellt Frankreichs Insel Korsika vor (14.11.), darauf folgen Ende November Reisevorträge zu Schottland (24.11.) und Rumänien (24.11.).

