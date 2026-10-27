Der Werbespruch „ München – Weltstadt mit Herz“, den die bayerische Landeshauptstadt von 1962 bis 2005 für ihr Stadtmarketing verwendete, proklamierte die Verbindung einer modernen, wohlhabenden Großstadt mit bayerischer Gemütlichkeit, Tradition und Lebensfreude. Doch wie lebt es sich heute in der Metropole, die viele als Stadt der Widersprüche wahrnehmen? Mit einer Stadtgesellschaft, die zunehmend unter finanziellen Druck gerät – und einer Haushaltslage, die zum Sparen zwingt? Die offene Akademie der Münchner Volkshochschule blickt in ihrem Programmschwerpunkt „München“ von Oktober bis Februar in rund 150 Veranstaltungen auf eine „Stadt im Wandel“. Wie wurde sie zu der, die sie heute ist – und wie kann sie die Herausforderungen der Zukunft meistern?

München nachgefragt

Eine Studentin betrachtet eine volle Pinwand mit Wohnungsangeboten und -gesuchen zum Semesterbeginn im Mensagebäude der Münchner LMU. Foto: Catherina Hess

Die Erfahrung, dass Wohnraum in München knapp und teuer ist, machen viele in der Stadt – einerlei, ob sie ein WG-Zimmer suchen, eine Wohnung mieten oder eine Immobilie kaufen wollen. Warum ist Wohnen in München so teuer? Welche Faktoren beeinflussen Mieten, Kaufpreise und Neubau? Das Podiumsgespräch mit Finn Beckmann (18. 11. ) im Einstein 28 erklärt zentrale Zusammenhänge des Münchner Wohnungsmarkts: Bodenpreise, Baurecht, Neubau, Nachverdichtung, städtische Wohnungsgesellschaften, Genossenschaften und Mieterschutz. Zugleich wird eingeordnet, welche Handlungsmöglichkeiten die kommunale Wohnungspolitik hat. Hoffnung macht auch ein neues Instrument, mit dem die Stadt gegen Mietwucher vorgehen will: Der Sozialausschuss des Stadtrats hat Mitte Oktober mit breiter Mehrheit das Projekt „Mietenmonitor“ verabschiedet. Per Onlinesuche sollen Wohnungsangebote zu überhöhten Preisen aufgespürt und die Vermieterinnen und Vermieter über einen möglichen Rechtsverstoß informiert werden.

In einer weiteren Veranstaltung der kostenfreien Reihe „München nachgefragt“ widmet sich Stadtkämmerer Christoph Frey dem Thema: Wie finanziert sich München – und wofür werden städtische Mittel eingesetzt? Er gibt einen verständlichen Einblick in den kommunalen Haushalt, erklärt Einnahmen, Ausgaben, Pflichtaufgaben, Investitionen und politische Entscheidungswege. Anhand aktueller Beispiele wird deutlich, welche Handlungsspielräume die Stadt hat und wo finanzielle Grenzen liegen (2.12.).

Direktor Markus Speidel im Juni 2026 beim offiziellen Startschuss für die Bauphase zur Generalsanierung des Stadtmuseums . Die Wiedereröffnung ist für 2031 geplant. Foto: Robert Haas

Die Frage Wie entwickelt sich München weiter? steht im Mittelpunkt des Abends mit Markus Speidel, Ethnologe und Direktor des Münchner Stadtmuseums (10. 2. 2027): München wächst und verändert sich. Neue Quartiere, Verkehr, Grünflächen, Klimaanpassung, soziale Infrastruktur und Gewerbe müssen in der Stadtentwicklung zusammen gedacht werden. Speidel erklärt, wie Planungsprozesse ablaufen, welche Vorgaben und Interessen eine Rolle spielen und warum Entscheidungen oft lange dauern.

Wohnen unter der Wittelsbacher Brücke

Als obdachlosen Alltagsphilosoph mit einer Vorliebe für Konfuzius-Zitate lernt man Bernd (links) und seinen ungarischen „Mitbewohner“ Zoltan in dem Film „Zwischenstation“ kennen. Foto: Alexander Bambach

Aus ungewohnten Perspektiven und bei freiem Eintritt ist München in der Dokumentarfilmreihe „Hier und Jetzt“ zu erleben, die in Kooperation mit dem Dok-Fest München entstanden ist. In Zwischenstation (2017) porträtiert Alexander Bambach die Obdachlosen Bernd und Zoltan, die sich unter der Wittelsbacher-Brücke eingerichtet haben und begleitet sie auf ihrer anrührenden Suche nach einem neuen Zuhause. Die Zuschauer verfolgen, wie es sich ohne Wohnung, bei Kälte und unter Geldmangel in der vermeintlichen „Weltstadt mit Herz“ lebt, deren Bild vorwiegend durch Reichtum, barocken Glanz oder schöne Oberflächen geprägt ist. (24. 11.).

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Weitere Filme der Reihe sind „Einzeltäter Teil 1: München“ (2023) von Julian Vogel über das rechtsextreme Attentat im Sommer 2016 am Olympia-Einkaufszentrum. Der Regisseur besucht die Opfer-Familien, deren Trauma schmerzlich spürbar ist (19.1.). Um den Münchner Club-Veteranen Atomic Café, das Popmusikgeschichte geschrieben hat, geht es schließlich in „This is Atomic Love“ (2016) von Heike Schuffenhauser und Marc Seibold (16. 2. 2027).

Stadtränder und ein neuer Stadtteil

Platz für 25 000 Menschen im Münchner Westen: Der neue Stadtteil Freiham formt sich. Foto: Johannes Stöpetie

In zwei Ausstellungen beschäftigt sich die Aspekte Galerie im Gasteig HP8 und im Einstein 28 mit dem Thema Wohnen und Wohnungsbau in München. In Ränder einer Stadt folgen vier Künstler und Künstlerinnen Spuren von Orten, Biografien und politischen Zusammenhängen, die selten im Vordergrund stehen und dennoch grundlegend für das Verständnis der Stadt sind. Verena Hägler erschließt den Münchner Nordosten fotografisch und verdichtet ihn in präzisen schwarz-weißen Aufnahmen. Philipp Gufler greift in seinen textilen Arbeiten queere Biografien und politische Kontexte auf und macht Formen von Erinnerung sichtbar, die im öffentlichen Raum oft nur fragmentarisch präsent sind. Angela Stiegler und Samuel Fischer Glaser untersuchen in ihren Installationen historische Narrative und verknüpfen diese mit konkreten Orten im Stadtraum. Die Vernissage ist am 28. Oktober um 18 Uhr im Einstein 28. Verena Hägler gibt zudem in der Reihe Fotografinnen sprechen über ihre Arbeit am 27. Januar 2027 Auskunft über ihr Schaffen.

Die Ausstellung Freiham – ein neuer Stadtteil entsteht, widmet sich dem neuen Wohn- und Gewerbegebiet für über 25 000 Menschen im Münchner Westen. Seit 2017 setzen sich die Teilnehmenden des Fotoprojekts der MVHS mit den Gegebenheiten, dem Gelände und der Geschichte Freihams auseinander. Ihre Fotografien zeigen einen Ort im Übergang und geben einen faszinierenden Einblick in den Wandlungsprozess. Die Arbeiten von Max Medl, Robert Molnar, Andreas Rust, Johannes Stöpetie und Xing Zhang machen sichtbar, wie sich ein Stadtteil schrittweise formt. Die Vernissage ist am 19. November um 18 Uhr im Gasteig HP 8.

Die Stadt und ihre Kultur

Bei der Referentenwahl im Münchner Stadtrat im Juli 2026 wurde Kulturreferent Marek Wiechers wiedergewählt. Foto: Stephan Rumpf

In einer Studie der Bertelsmann Stiftung von 2025 sagten 90 Prozent der Befragten, dass Kultur verbindendes Element in einer diversen Gesellschaft sei, 81 Prozent, dass sie zu kritischem Denken anrege. Doch die Kultur steht unter Druck, die angespannte Haushaltslage ist Ursache eines Sparkurses. Wie es dennoch gelingen kann, das vielfältige Kulturangebot in München zu bewahren, darüber diskutieren Christoph Bartmann, Autor des Buches „Attacke von rechts“ (Hanser 2026), Sinem Gökser, Kuratorin und Referentin für Diversität und Inklusion, sowie Kulturreferent Marek Wiechers in dem Podiumsgespräch Stadt braucht Kultur im Gasteig HP8 (26.11.).

Auch Museen befinden sich in einem stetigen Wandel. In seinem Vortrag Zwischen „Identitätsfabrik“ und „Drittem Ort“. Geschichte und Wandel der Institution Museum anhand Münchner Beispiele im Donnerstags-Kolleg im Einstein 28 beleuchtet LMU-Professor Manuel Trummer die Entwicklung musealer Leitbilder: vom 19. Jahrhundert, als Museen primär als bürgerliche „Identitätsfabriken“ zur Nationenbildung dienten, bis zu modernen, partizipativen „Dritten Orten“ für die aktuelle Stadtgesellschaft (19. 11.).

Stadterkundungen

Polizisten gehen am 25. Juni 1962 auf der Leopoldstraße in Schwabing mit Gummiknüppeln gegen Jugendliche vor. Die Schwabinger Krawalle gehen in die deutsche Geschichte ein. Foto: Gerhard Rauchwetter/picture alliance / dpa

Historische und gesellschaftliche Umbrüche beleuchtet Rudolf Hartbrunner in einer Vortragsreihe an Sonntagvormittagen im Einstein 28, in der er spannende Kapitel der Münchner Stadtgeschichte vorstellt. Im Mittelpunkt stehen dabei Ereignisse, die viel über München und seine Gesellschaft verraten. So nimmt er sich etwa Die Schwabinger Krawalle von 1962 vor (8. 11. ), bei denen noch lange vor den Studierendenunruhen die Auseinandersetzung zwischen empörten Jugendlichen und der Polizei eskalierte. Des Weiteren führt er „Rund ums Isartor“ (10. 1. 2027) oder beschäftigt sich mit „Kleiderordnungen – Dresscode“ (28. 2. 2027).

Wer die Stadtgeschichte lieber auf den eigenen Füßen erwandert, findet dazu ebenfalls passende Angebote. Unter anderem den literarisch-politischen Spaziergang Erfolg – auf den Spuren des großen München-Romans von Lion Feuchtwanger (15.11.). Franz Maget führt zu den wichtigsten Schauplätzen des Romans, in dem Feuchtwanger den Aufstieg der Nationalsozialisten in der sogenannten „Hauptstadt der Bewegung“ in den 1920er-Jahren schonungslos analysiert.

Um Visionen für die Stadtentwicklung geht es bei Münchens Zukunft gestalten – aktuelle Architekturprojekte zwischen Stachus und Max-Joseph-Platz (22.11.). Bettina Rühm nimmt auf ihrem Spaziergang aktuelle Entwicklungen in den Blick: Welche neuen Projekte fügen sich ins historische Stadtbild ein? Welche Vorhaben sind bereits realisiert, welche in Planung – und welche stecken fest? Im Fokus stehen auch Themen wie der Hochhausbau in München, die Gestaltung öffentlicher Plätze und die zweite Stammstrecke.

Kreative Braukunst

Höhepunkt der jährlichen Bier-Saison: Das Oktoberfest – hier Blick vom Hofbräu-Festzelt auf die Besucher-Massen – bescherte München dieses Jahr eine Rekord-Wiesn. Foto: Johannes Simon

Im 19. Jahrhundert wurde München unter König Ludwig I. als Haupt- und Residenzstadt der Wittelsbacher zur Kunststadt von Weltruf – analog aber auch zur „Bierstadt“, was mit dem aufkommenden Fremdenverkehr zu tun hatte. In ihrem Vortrag Kunst und Bier. Urbane Geschmackslandschaften und kulturpolitische Herausforderungen aufzeigt (29.10.) verfolgt die LMU-Juniorprofessorin Simone Egger die Verquickung der beiden Topoi bis in die Gegenwart.

Das Angebot der Bio-Brauerei Haderner reicht vom klassischen Hellen über das leicht bittere Haderner Dunkel bis hin zum Bayerischen India Pale Ale. Foto: Johannes Simon

Abseits der großen Münchner Traditionshäuser wie Augustiner, Paulaner und Hofbräu hat sich in der Landeshauptstadt eine lebendige junge Bierszene entwickelt. Crafted in Munich: alternative Brauereien Münchens ist der Titel einer Veranstaltung, in der spannende Bierstile aus alternativen und kleinen Brauereien der Stadt verkostet werden (13.11.). Anschauungsunterricht vermittelt ein Ausflug zu Korncraft die wahrscheinlich kleinste Brauerei Münchens (19.11.). 2019 gründete Andreas Wimmer im Keller seines Wohnhauses in der Ponkratzstraße 5a in Feldmoching seine eigene Brauerei. Der leidenschaftliche Brauer gewährt Einblick in seine Brauwerkstatt, bringt den Teilnehmenden den Brauvorgang näher und dazu gibt es die Möglichkeit, die Biere der Brauerei zu verkosten.

Alle Veranstaltungen des Programmschwerpunkts München im Herbst- und Wintersemester 2026/2027 unter mvhs.de/muenchen