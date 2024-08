Münchner und ihre Hunde:Die Königin des Rudels

Von Karl Forster

Der Himmel verheißt nichts Gutes. Grau verhangen ist er, die Schwüle drückt aufs Gemüt, kein Windhauch regt sich. Es riecht nach Regen, doch noch ist kein Tropfen gefallen. Plötzlich ein greller Blitz und nach keiner Sekunde schon ein gewaltiger Knall, kurz, trocken, gefährlich. Michaelas Hundemeute verharrt vor Schreck, dann jagen drei der zehn in panischer Angst davon, jeder in eine andere Richtung. Michaela bleibt keine Zeit, sich von dem Schrecken zu erholen. Sie weiß, der kleine Mischling ist schon 15 Jahre alt und hört schlecht. Die anderen beiden aber würden schon wieder zurückfinden zum Rudel. Sie rast los in die Richtung, in die der Kleine verschwunden ist und findet ihn zitternd unter einem Baum hier im Westteil hinter der Schlossmauer des Nymphenburger Parks.