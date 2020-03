In Erding muss der dort amtierende Landrat Martin Bayerstorfer (CSU) in zwei Wochen in die Stichwahl gegen Hans Schreiner.

Einige amtierende Landräte und Bürgermeister müssen in zwei Wochen in die Stichwahl

Die Schnellsten waren die Ebersberger. Bereits knappe 20 Minuten nach Schließung der Wahllokale um 18 Uhr steht fest, dass der amtierende Landrat Robert Niedergesäß (CSU) sein Büro im Landratsamt für weitere sechs Jahre beziehen kann. Mit 66 Prozent setzte sich Niedergesäß gegen die Konkurrenz durch. Waltraud Gruber holte für die Grünen 20,75 Prozent der Stimmen, Omid Atei für die SPD 13,2 Prozent. Dass die Ebersberger so fix unterwegs waren, liegt aber nur daran, dass die übliche Reihenfolge der Wahlauszählung - erst Bürgermeister, dann Landräte - dort umgedreht wurde.

Ein Amtsbonus ist allerdings nicht immer eine sichere Bank. Das zeigt sich in Erding. Dort muss der amtierende Landrat Martin Bayerstorfer (CSU) in zwei Wochen in die Stichwahl gegen Hans Schreiner. Der allerdings hat ein starkes Bündnis hinter sich. Seine Kandidatur wird unterstützt von Grünen, SPD und Freien Wählern. Auch der Erdinger OB Max Gotz muss in die Stichwahl am 29. März . Der CSU-Politiker holte im ersten Anlauf "nur" 48,91 Prozent der Stimmen, auf Platz zwei landete mit 22,27 Prozent Petra Bauernfeind (Freie Wähler).

Eine ganze Reihe von Stichwahlen wird es auch im Landkreis München geben. Nicht nur Landrat Christoph Göbel (CSU) muss gegen Christoph Nadler (Grüne) noch mal antreten. Auch im Kampf um die Rathäuser gehen viele in eine zweite Runde. Darunter Haars Bürgermeisterin Gabriele Müller (SPD, 42,4 Prozent) gegen Andreas Bukowski (CSU, 42,2 Prozent). Stichwahlen wird es aber auch in Unterschleißheim, Hohenbrunn, Oberschleißheim, Neubiberg, Aying und in Höhenkirchen-Siegertsbrunn geben.

Jubeln können hingegen die amtierenden Bürgermeister in Dachau und Freising. Florian Hartmann fährt für die SPD ein Traumergebnis von 76 Prozent ein. In Freising gelingt Tobias Eschenbacher für die Wählergruppierung Freisinger Mitte mit 65,5 Prozent ein eindeutiger Wahlsieg, er bleibt damit Oberbürgermeister. Grünen-Kandidatin Susanne Günther kam lediglich auf 16,4 Prozent.

In einigen bayerischen Landkreisen, darunter Dachau, Ebersberg und Bad-Tölz-Wolfratshausen, hat es Probleme mit der Software gegeben, die die Wahlergebnisse aus den einzelnen Städten und Gemeinden gesammelt wiedergeben sollte. So waren entweder die Ergebnisseiten der Landratsämter gar nicht zu erreichen oder nur sehr langsam. Streckenweise ging im Landkreis Dachau bei den Schnellmeldungen überhaupt nichts mehr.

Im Landkreis Ebersberg erwies sich der CSU-Landtagsabgeordnete Thomas Huber als gut informierte Auskunftsstelle und konnte am Abend per Telefon ermitteln, dass dort die Frauenquote stieg und die Rathäuser in Anzing künftig von Kathrin Alte (CSU) und in Steinhöring von Martina Lietsch (Freie Liste) geführt werden.