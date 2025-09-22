Seit 22 Jahren kennt Thomas Trüschler das Münchner Theater für Kinder. Nun hat der Schauspieler und Regisseur die künstlerische Leitung übernommen. Wer ist der Mann, der mit 47 Jahren noch immer das Kindertheater liebt?

Von Barbara Hordych

Wenn an einem sonnigen Samstagnachmittag die Menschen nicht zur Wiesn strömen, sondern Kinder und Eltern wie jetzt erwartungsfroh Schlange stehen auf der Dachauer Straße vor dem Eingang zum Münchner Theater für Kinder, dann ist das alles andere als selbstverständlich. Vor allem nicht, wenn man bedenkt, dass „Oh, wie schön ist Panama“, das gleich vor knapp 360 Zuschauern gespielt wird, bereits vor vierzig Jahren im Haus Premiere hatte.