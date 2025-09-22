Wenn an einem sonnigen Samstagnachmittag die Menschen nicht zur Wiesn strömen, sondern Kinder und Eltern wie jetzt erwartungsfroh Schlange stehen auf der Dachauer Straße vor dem Eingang zum Münchner Theater für Kinder, dann ist das alles andere als selbstverständlich. Vor allem nicht, wenn man bedenkt, dass „Oh, wie schön ist Panama“, das gleich vor knapp 360 Zuschauern gespielt wird, bereits vor vierzig Jahren im Haus Premiere hatte.
Neuer künstlerischer LeiterThomas Trüschler soll das Münchner Theater für Kinder in die Zukunft führen
Lesezeit: 5 Min.
Seit 22 Jahren kennt Thomas Trüschler das Münchner Theater für Kinder. Nun hat der Schauspieler und Regisseur die künstlerische Leitung übernommen. Wer ist der Mann, der mit 47 Jahren noch immer das Kindertheater liebt?
Von Barbara Hordych
Unerwartete Volte bei Münchens Kabarett-Institution:Till Hofmann übernimmt erneut die Leitung der Lach- und Schießgesellschaft
Till Hofmann, einst im Unfrieden gegangen, kehrt als Geschäftsführer zurück zur dahinsiechenden Lach- und Schießgesellschaft. Er setzt nun auf den Markenkern – und wird mit der Kabarett-Institution vorerst Schwabing verlassen.
Lesen Sie mehr zum Thema